20 июля будут отмечать один из важных исламских праздников — Курбан-байрам 2021. В этот день мусульмане совершают жертвоприношения и проводят особую молитву.

Курбан-байрам является кульминацией традиционного паломничества в Мекку.

Курбан-байрам — дата

Праздник начинается в десятый день исламского месяца Зуль-хиджа — через 70 дней после завершения поста Ураза-байрам.

Курбан-байрам 2021 начинают отмечать с вечера 19 июля. Продолжается само празднование до 23 июля включительно.

История праздника

Праздник Курбан-байрам установлен в честь жертвоприношения исламского пророка Ибрагима. Он должен был по приказу Аллаха принести ему в жертву своего сына Исмаила.

Мужчина выполнил приказ. И в награду за пройденное испытание Аллах подменил сына на барана, а у самого Ибрагима вскоре родился второй сын.

Традиции праздника

В этот день все мусульмане вспоминают о преданности Богу, молятся в мечети, делают добрые дела и подают милостыню.

На праздник нельзя одевать грязную и старую одежду, а также молиться в нечистом месте.

После традиционной молитвы паломники приносят в жертву барана, козу или верблюда. Мясо животного съедают за праздничным столом, а шкуру относят в мечеть.

Также верующие посещают родных и дарят им подарки, организуют праздничную трапезу и ходят к могилам предков.