Погода в Украине в субботу, 10 июля, будет очень жаркой и сухой. Дожди и грозы возможны лишь в некоторых областях на западе страны.
Максимальные +34 градуса ожидаются в южных областях.
От +30 до +33 синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в северных, центральных и восточных регионах.
В западных немного прохладнее — преимущественно +28 +30, местами до +32.
В Киеве завтра сухо, в течение дня — от +31 до +33.
Такая жаркая погода обусловлена антициклоном Cornelieke, который 8 июля сосредоточился над территорией страны.
По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней по всей Украине синоптическая ситуация будет стабильной и будет преобладать сухая и жаркая погода.
В Киеве из-за чрезмерной жары ввели ограничения на въезд грузовиков, чтобы сохранить от повреждения дорожное покрытие.
Движение крупногабаритного транспорта запретили с 11.00 до 19.00.