Погода в Украине в субботу, 10 июля, будет очень жаркой и сухой. Дожди и грозы возможны лишь в некоторых областях на западе страны.

Максимальные +34 градуса ожидаются в южных областях.

От +30 до +33 синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в северных, центральных и восточных регионах.

В западных немного прохладнее — преимущественно +28 +30, местами до +32.

В Киеве завтра сухо, в течение дня — от +31 до +33.

Такая жаркая погода обусловлена ​​антициклоном Cornelieke, который 8 июля сосредоточился над территорией страны.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней по всей Украине синоптическая ситуация будет стабильной и будет преобладать сухая и жаркая погода.

В Киеве из-за чрезмерной жары ввели ограничения на въезд грузовиков, чтобы сохранить от повреждения дорожное покрытие.

Движение крупногабаритного транспорта запретили с 11.00 до 19.00.