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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Какой праздник 10 июля

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В мире 10 июля не отмечают никаких международных праздников, однако есть один народный.

10 июля — какой сегодня праздник

В народе в этот день чтят память святого Самсона Сеночного. Он был сыном знатных римлян. Получив хорошее образование, он начал безвозмездно лечить всех страждущих.

После смерти родителей Сампсон отпустил на волю всех своих рабов, а наследство раздал нищим. Считается, что Бог наградил его даром чудотворения.

В народе Самсона называли Сеногноем, поскольку в это время в селах шли дожди, из-за чего портилось сено.

Приметы на 10 июля

  • Если на улице идет дождь – стоит ждать такую же погоду осенью;
  • если жарко – засуха будет еще 40 дней;
  • если богатый урожай земляники – к морозной зиме;
  • если погода жаркая и сухая – до осени грибов можно не ждать;
  • если облака плывут с Запада – к непогоде.

Что нельзя делать 10 июля

  • Врать, ругаться и лукавить;
  • смотреться в зеркало долгое время;
  • подбирать деньги на улице;
  • стирать красные вещи.

Именины 10 июля

День ангела празднуют: Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон.

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