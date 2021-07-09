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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Какой праздник 9 июля

9 липня_календар

9 июля православные чтят память святого Давида Солунского. Еще его называли Земляничником, потому что было самое время собирать спелую землянику.

Издавна существовало поверье: если 9 июля нужно одолжить деньги, стоит положить в карман землянику. Ягода принесет удачу в этом вопросе.

Также 9 июля украинские верующие чествовали Тихвинскую слезоточивую икону Божьей Матери с фрагментом одежды Пресвятой Богородицы.

Осенью 2010 года икона была в Свято-Иорданском монастыре в Украине. Теперь образ можно увидеть на Афоне в Греции.

Считается, что чудотворная икона может исцелить от тяжких болезней.

Именины празднуют: Иван, Георгий, Давид, Денис, Павел.

Народные приметы и традиции

  • Жаркая погода – тепло останется еще на пять недель.
  • Сильный запах цветов – будет дождь.
  • Много ягод в поле – зима будет холодной.
  • Многие росы утром – будет хороший урожай огурцов.
  • Идет дождь – сентябрь ожидается мокрым.

Что нельзя делать сегодня

  • Занимать кому-то (или у кого-то) деньги.
  • Ссориться и провоцировать конфликты;
  • Женщинам не рекомендуется есть полевые ягоды.

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Фото: Depositphotos

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