9 июля православные чтят память святого Давида Солунского. Еще его называли Земляничником, потому что было самое время собирать спелую землянику.

Издавна существовало поверье: если 9 июля нужно одолжить деньги, стоит положить в карман землянику. Ягода принесет удачу в этом вопросе.

Также 9 июля украинские верующие чествовали Тихвинскую слезоточивую икону Божьей Матери с фрагментом одежды Пресвятой Богородицы.

Осенью 2010 года икона была в Свято-Иорданском монастыре в Украине. Теперь образ можно увидеть на Афоне в Греции.

Считается, что чудотворная икона может исцелить от тяжких болезней.

Именины празднуют: Иван, Георгий, Давид, Денис, Павел.

Народные приметы и традиции

Жаркая погода – тепло останется еще на пять недель.

Сильный запах цветов – будет дождь.

Много ягод в поле – зима будет холодной.

Многие росы утром – будет хороший урожай огурцов.

Идет дождь – сентябрь ожидается мокрым.

Что нельзя делать сегодня

Занимать кому-то (или у кого-то) деньги.

Ссориться и провоцировать конфликты;

Женщинам не рекомендуется есть полевые ягоды.

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