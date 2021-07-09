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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

С днем ангела Давида: поздравления в открытках и СМС

день ангела кирил

9 июля отмечают день ангела Давида. Также православные чтят память святого Давида Солунского, который и является покровителем имени.

Имя Давид древнееврейского происхождения, в переводе с иврита — любимый, любимец, возлюбленный.

Мужчины с таким именем чаще гордые, настойчивые, прагматичные и уже с детства имеют задатки лидера. Их смелость и уверенность в себе притягивает окружающих.

Чаще обладатель имени Давид выбирает работу, которая связана с точными науками, поскольку наделен способностью к анализу и систематизации.

Семья для Давидов — это то, ради чего они живут, поэтому к выбору своей избранницы подходят скрупулезно. Также они очень любят детей. И являются хорошими семьянинами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Давида в СМС и картинках.

Поздравления с днем ​​ангела Давида в СМС

* * *
С днем ангела тебя, Давид!
Любимым быть дано не многим.
Пусть твое сердце не грустит
И не встречаются тревоги.

***

В день ангела, мой друг Давид,
Ты будь богат и знаменит,
Душой и сердцем будь открыт,
Характер — крепкий, как гранит.

***

Давид, с днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в твои двери не стучится беда.

***

Именины — праздник светлый,
Он сегодня только твой.
Принимай скорей приветы,
Их тебе я шлю с душой.

И Давиду в миг прекрасный
Пожелаю долгих лет,
Много радости и страсти,
Жить любя, не зная бед!

Поздравления с днем ​​ангела Давида в картинках

З днем ангела Давида

З днем ангела Давида

З днем ангела Давида

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Фото: Depositphotos

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