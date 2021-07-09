9 июля отмечают день ангела Давида. Также православные чтят память святого Давида Солунского, который и является покровителем имени.

Имя Давид древнееврейского происхождения, в переводе с иврита — любимый, любимец, возлюбленный.

Мужчины с таким именем чаще гордые, настойчивые, прагматичные и уже с детства имеют задатки лидера. Их смелость и уверенность в себе притягивает окружающих.

Чаще обладатель имени Давид выбирает работу, которая связана с точными науками, поскольку наделен способностью к анализу и систематизации.

Семья для Давидов — это то, ради чего они живут, поэтому к выбору своей избранницы подходят скрупулезно. Также они очень любят детей. И являются хорошими семьянинами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Давида в СМС и картинках.

Поздравления с днем ​​ангела Давида в СМС

* * *

С днем ангела тебя, Давид!

Любимым быть дано не многим.

Пусть твое сердце не грустит

И не встречаются тревоги.

***

В день ангела, мой друг Давид,

Ты будь богат и знаменит,

Душой и сердцем будь открыт,

Характер — крепкий, как гранит.

***

Давид, с днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в твои двери не стучится беда.

***

Именины — праздник светлый,

Он сегодня только твой.

Принимай скорей приветы,

Их тебе я шлю с душой.

И Давиду в миг прекрасный

Пожелаю долгих лет,

Много радости и страсти,

Жить любя, не зная бед!

Поздравления с днем ​​ангела Давида в картинках