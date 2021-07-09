9 июля отмечают день ангела Давида. Также православные чтят память святого Давида Солунского, который и является покровителем имени.
Имя Давид древнееврейского происхождения, в переводе с иврита — любимый, любимец, возлюбленный.
Мужчины с таким именем чаще гордые, настойчивые, прагматичные и уже с детства имеют задатки лидера. Их смелость и уверенность в себе притягивает окружающих.
Чаще обладатель имени Давид выбирает работу, которая связана с точными науками, поскольку наделен способностью к анализу и систематизации.
Семья для Давидов — это то, ради чего они живут, поэтому к выбору своей избранницы подходят скрупулезно. Также они очень любят детей. И являются хорошими семьянинами.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Давида в СМС и картинках.
Поздравления с днем ангела Давида в СМС
* * *
С днем ангела тебя, Давид!
Любимым быть дано не многим.
Пусть твое сердце не грустит
И не встречаются тревоги.
***
В день ангела, мой друг Давид,
Ты будь богат и знаменит,
Душой и сердцем будь открыт,
Характер — крепкий, как гранит.
***
Давид, с днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в твои двери не стучится беда.
***
Именины — праздник светлый,
Он сегодня только твой.
Принимай скорей приветы,
Их тебе я шлю с душой.
И Давиду в миг прекрасный
Пожелаю долгих лет,
Много радости и страсти,
Жить любя, не зная бед!
Поздравления с днем ангела Давида в картинках