Погода на 11 июля 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что погода завтра, 11 июля, в Украине будет жаркой.

В большинстве областей ожидается солнце, только в Закарпатье, Прикарпатье и Буковине — грозы.

Страну овеет горячий воздух. Пожарная опасность возрастет.

Несмотря на осадки в трех регионах температура воздуха на Западе будет колебаться от +28 до +33. Наиболее жарко станет в восточных областях — до +34.

На Севере синоптики прогнозируют солнце. Отметки на термометре покажут до +33.

В южных регионах погоде 11 июля также будет сухой. Там следует ожидать до +33.

Погода в Киеве 11 июля

В столице, как и почти по всей Украине, погода останется очень теплой. Днем температура воздуха поднимется до +33.

Ослабление жары возможно лишь 19 июля. Тогда следует ожидать прохлады западным областям Украины. Однако на Востоке жаркие дни продлятся и в дальнейшем.

В Киеве из-за чрезмерной жары ввели ограничения на въезд грузовиков, чтобы сохранить от повреждения дорожное покрытие.

Движение крупногабаритного транспорта запретили с 11.00 до 19.00.