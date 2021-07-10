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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Яны 2021: яркие открытки и поздравления в стихах

День ангела Яны 2021: яркие открытки и поздравления в стихах

10 июля свой день ангела отмечает Яна. В переводе от древнееврейского имени Иоанн означает милость Божья.

Яна — очень красивая девушка, которая любит покой и уют. Уважает своих родителей и родных, прислушивается к их словам и всячески им помогает.

Девушка с этим именем имеет настойчивый и принципиальный характер. Яна любит узнавать новое о мире, учиться и развивать новые навыки.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках на день ангела Яны 2021. Поздравьте своих знакомых, уверены, что им будет приятно.

Поздравления с Днем ангела Яны в открытках

День ангела Яны: нежные открытки

День ангела Яны: нежные открытки

День ангела Яны: нежные открытки

День ангела Яны: нежные открытки

День ангела Яны: нежные открытки

Поздравления с днем ангела Яны в СМС и стихах

Характер общительный, просто душевный,
добра хоть бывает нередко упряма,
но развитый ум, интуиция верная,
такая вот наша красавица Яна!

Ей справится в жизни с проблемой несложно,
и пусть в ее жизни побольше везения,
красавица наша и умница Яна,
прими от души ты сейчас поздравления!

*****

Тебе Господь подарит свою милость,
ведь имя у тебя прекрасное, ты Яна,
и нравом сильным отличаешься конечно,
идешь по жизни ты достаточно упрямо!

Пускай в судьбе твоей все будет ровно, гладко,
и пусть сбываются все вечные желания,
сияй звездой такою яркой и красивой,
пусть Яна продолжает все добрые деяния!

*****

У имени Яна большая есть тайна,
Много черт хороших вмещает оно,
Яна — умная, милая, похвал достойна,
Имя светлым, добрым провозглашено.

С Днем ангела поздравлю свою Яну,
Яночка, будь счастлива, любима,
Веселой оставайся ты всегда,
Доброта твоя ничем не преодолима,
Люби твои пусть будут полны берега.

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Фото: Pexels

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