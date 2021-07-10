10 июля свой день ангела отмечает Яна. В переводе от древнееврейского имени Иоанн означает милость Божья.

Яна — очень красивая девушка, которая любит покой и уют. Уважает своих родителей и родных, прислушивается к их словам и всячески им помогает.

Девушка с этим именем имеет настойчивый и принципиальный характер. Яна любит узнавать новое о мире, учиться и развивать новые навыки.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках на день ангела Яны 2021. Поздравьте своих знакомых, уверены, что им будет приятно.

Поздравления с Днем ангела Яны в открытках

Поздравления с днем ангела Яны в СМС и стихах

Характер общительный, просто душевный,

добра хоть бывает нередко упряма,

но развитый ум, интуиция верная,

такая вот наша красавица Яна!

Ей справится в жизни с проблемой несложно,

и пусть в ее жизни побольше везения,

красавица наша и умница Яна,

прими от души ты сейчас поздравления!

*****

Тебе Господь подарит свою милость,

ведь имя у тебя прекрасное, ты Яна,

и нравом сильным отличаешься конечно,

идешь по жизни ты достаточно упрямо!

Пускай в судьбе твоей все будет ровно, гладко,

и пусть сбываются все вечные желания,

сияй звездой такою яркой и красивой,

пусть Яна продолжает все добрые деяния!

*****

У имени Яна большая есть тайна,

Много черт хороших вмещает оно,

Яна — умная, милая, похвал достойна,

Имя светлым, добрым провозглашено.

С Днем ангела поздравлю свою Яну,

Яночка, будь счастлива, любима,

Веселой оставайся ты всегда,

Доброта твоя ничем не преодолима,

Люби твои пусть будут полны берега.