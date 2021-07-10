Неотъемлемой частью нашей жизни были и остаются соседи. Однако это если вы не на собственном хуторе живете.

Даже если у вас частный дом, прелести соседской жизни всячески будут вас преследовать: любопытные взгляды через забор, громкая музыка во дворе или шумные вечеринки у костра в теплое время года.

У жителей многоэтажек соседская жизнь зачастую настолько тесная, что аж неловко иногда становится.

Однако упрекая и обвиняя других, мы часто забываем о своем поведении. А ведь для кого-то каждый из нас может стать адским соседом.

Факты ICTV создали шутливый тест — Какой вы сосед?

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