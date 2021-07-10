Подробный гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

На протяжении всей недели нарастает напряжение, которое связано с тем, что кто-то может стремиться к навязыванию своей воли. Довольно конфликтное время. Однако есть и смягчающие обстоятельства, в частности 12 июля Меркурий входит в знак Рака, формируя благоприятный аспект. Первые четыре дня недели будут отмечены улучшением взаимопонимания. В целом, в этот период можно лучше понять чувства других людей. Поэтому конфликтов можно избежать.

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Гороскоп для Овнов

Для Овнов важной становится тема установления собственного авторитета, борьбы за статус, как на работе, так и в семье. Начальство может давить на вас и принуждать к тому, что вы делать совершенно не хотите, поэтому надо искать компромиссы. Обратите внимание на детей, особенно в понедельник и вторник, так как они, в свою очередь, также могут выйти из-под контроля. Наиболее сложным периодом будет понедельник-вторник, а также выходные.

Гороскоп для Тельцов

У Тельцов возможна поездка за деньгами. Появится некая необходимость перемещения связанная с решением финансовых вопросов. Из-за мировоззрения будут возникать споры, в частности конфликты могут вспыхнуть с близкими людьми. В отношениях с партнерами возможна вспышка страсти и романтики, но, в то же время, могут всплыть давние проблемы. Будьте внимательными и острожными при выборе слов.

Гороскоп для Близнецов

Для Близнецов это денежная неделя. Вас ожидают удачные сделки, договора, а также возможно поступление денег за давно выполненную работу. Кроме того, можно рассчитывать на удачные контракты на будущее. В этот период вам легче достигать целей, чем остальным. Главное, в чем вы можете себя проявить, это интеллектуальная работа, творчество, передача знаний. Также это хорошая неделя для отдыха и хобби.

Гороскоп для Раков

Это неделя подходит для того, чтобы закрепить свою репутацию, презентовать себя. Также можете участвовать в светских мероприятиях. Однако будьте осторожными с партнерами. Вам не стоит в этот период давить на них. Лучше давать мягкий отпор, если ощущаете давление со стороны партнера.

Гороскоп для Львов

Обратите внимание на состояние здоровья, не перетруждайтесь, давайте себе время на отдых. К вам могут прийти за поддержкой близкие, поэтому не оставляйте их без внимания. Также обратите внимание на детей. Они могут принести много радости, если не отворачиваться от их проблем. Кроме того, это хорошее время, чтобы показать себя. В этот период возможны приятные знакомства, но не долгосрочные.

Гороскоп для Дев

У Дев отличная неделя (особенно ее начало) для того, чтобы засветиться в обществе, поделиться своими идеями, заручиться поддержкой единомышленников, собрать нужную команду. Однако во всей этой активности не стоит забывать о себе. Вам нужно следить за своим питание и за тем, что вы пьете на светских мероприятиях. Может подвернуться возможность для заключения выгодного договора, который предполагает дополнительный заработок. Однако не стоит это афишировать, так как деньги в этот период любят тишину.

Гороскоп для Весов

У Весов будет творческая неделя, которая подходит для общения с большим количеством людей. Также это хороший период, чтобы привлечь сторонников к своей идее. Вы можете блистать на этой неделе. Однако не стоит забывать о свои близких. Они могут возмутиться из-за того, чтобы вы не уделяете им достаточно внимания, а это, со своей стороны, будет провоцировать конфликты. Обратите внимание на то, как вы тратите деньги. Значительное количество средств вы можете потратить на украшение себя, развлечения. Однако стоит сбалансировать свой бюджет и лучше следить за кошельком.

Гороскоп для Скорпионов

Возможно, вас немного уже отпустило напряжение на работе, которое длилось последние две недели. Однако расслабляться не стоит, еще нужно подчистить хвосты. Это отличная неделя для отдыха, поездок, путешествий. Но будьте осторожными за рулем, так как в дороге могут быть ситуации, которые потребуют дополнительного внимания (особенно с 16 по 18 июля). Начало недели подходит для заключения договоров, а также для примирения с партнерами.

Гороскоп для Стрельцов

Наконец-то вы можете отправиться в поездку. Однако все еще остается вероятность неких приключений в поездках. Также путешествия могут потребовать дополнительных вложений. Если вы отправляетесь в далекую поездку, то постарайтесь, чтобы ваши средства находились на нескольких банковских карточках. Это прекрасное время для восстановления отношений с близкими. Также это отличный период для партнерских взаимоотношений.

Гороскоп для Козерогов

Козероги могут ощутить напряжение на этой неделе, особенно в отношениях с партнерами (как личными, так и деловыми). Обратите внимание на свои сильные стороны: умение выстроить разговор, учитывая эмоциональное состояние другого человека. Не стоит на этой недели брать в долг, а также соглашаться на дополнительные обязательства. Могут поступать интересные предложения, но потом вам будет тяжело возвращать долги.

Гороскоп для Водолеев

Для Водолеев это может быть прибыльная неделя. Работа вам будет доставлять удовольствие. Это хорошее время для выстраивания личных отношений. Может появиться кто-то очень интересный в вашем окружении, однако нет уверенности, что это надолго. Хотя некое удовольствие от общения с другими людьми вы получите.

Гороскоп для Рыб

Вы способны установить доверительные отношения с любым человеком. Особенно обратите внимание на любимого человека, на детей, так как они сейчас в этом нуждаются. Именно в этой сфере могут возникать конфликты, но у вас получиться их смягчить. Это также хорошая неделя (особенно ее начало) для заключения договоров.

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