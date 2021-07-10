11 июля ежегодно во всем мире любители сладкого отмечают День шоколада.
Этот праздник был установлен по инициативе французов в 1995 году.
11 июля – какой сегодня праздник
Также в 2021 году на эту дату попал День рыбака. Он отмечается во второе воскресенье июля.
Еще одним международным праздником является День народонаселения. Он был создан Организацией Объединенных Наций в 1987 году, когда численность населения нашей планеты составила пять миллиардов человек.
Приметы на 11 июля
- Если кукушка не кричит – к ранней и снежной зиме;
- если листопад уже начался – к сентябрю листьев на деревьях уже не будет;
- если нет ветра – стоит ждать дождливой погоды;
- если скот сбился в кучу – стоит ждать непогоды;
- если на сосне висит много шишек – к хорошему урожаю ячменя.
Что нельзя делать 11 июля
- Лукавить, лгать и плохо думать об окружающих;
- одалживать деньги или брать кредит;
- держать грязными собственное тело, мысли и дом.
Именины 11 июля
День ангела празднуют: Василий, Григорий, Герман, Иван, Иосиф, Сергей и Павел.