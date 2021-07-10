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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Какой праздник 11 июля

Яке свято 6 травня

11 июля ежегодно во всем мире любители сладкого отмечают День шоколада.

Этот праздник был установлен по инициативе французов в 1995 году.

11 июля – какой сегодня праздник

Также в 2021 году на эту дату попал День рыбака. Он отмечается во второе воскресенье июля.

Еще одним международным праздником является День народонаселения. Он был создан Организацией Объединенных Наций в 1987 году, когда численность населения нашей планеты составила пять миллиардов человек.

Приметы на 11 июля

  • Если кукушка не кричит – к ранней и снежной зиме;
  • если листопад уже начался – к сентябрю листьев на деревьях уже не будет;
  • если нет ветра – стоит ждать дождливой погоды;
  • если скот сбился в кучу – стоит ждать непогоды;
  • если на сосне висит много шишек – к хорошему урожаю ячменя.
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Что нельзя делать 11 июля

  • Лукавить, лгать и плохо думать об окружающих;
  • одалживать деньги или брать кредит;
  • держать грязными собственное тело, мысли и дом.

Именины 11 июля

День ангела празднуют: Василий, Григорий, Герман, Иван, Иосиф, Сергей и Павел.

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