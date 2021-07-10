11 июля ежегодно во всем мире любители сладкого отмечают День шоколада.

Этот праздник был установлен по инициативе французов в 1995 году.

11 июля – какой сегодня праздник

Также в 2021 году на эту дату попал День рыбака. Он отмечается во второе воскресенье июля.

Еще одним международным праздником является День народонаселения. Он был создан Организацией Объединенных Наций в 1987 году, когда численность населения нашей планеты составила пять миллиардов человек.

Приметы на 11 июля

Если кукушка не кричит – к ранней и снежной зиме;

если листопад уже начался – к сентябрю листьев на деревьях уже не будет;

если нет ветра – стоит ждать дождливой погоды;

если скот сбился в кучу – стоит ждать непогоды;

если на сосне висит много шишек – к хорошему урожаю ячменя.

Что нельзя делать 11 июля

Лукавить, лгать и плохо думать об окружающих;

одалживать деньги или брать кредит;

держать грязными собственное тело, мысли и дом.

Именины 11 июля

День ангела празднуют: Василий, Григорий, Герман, Иван, Иосиф, Сергей и Павел.