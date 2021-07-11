День Петра и Павла 2021 православные христиане отмечают 12 июля. Праздник известен очень давно и существовал еще во времена Римской империи.

Он носит имя двух святых апостолов, которые в один день, 29 июня по юлианскому календарю, приняли мученичество. Петра распяли на кресте, а Павлу отсекли голову.

С этой датой связывают множество примет и традиций. Факты ICTV собрали информацию об истории, традициях и приметах Дня Петра и Павла.

История Дня Петра и Павла

Петра считают стражем, который хранит ключи от рая. Он родился в семье рыбака Ионы, который изначально назвал сына Симон.

По мнению верующих, Петр был одним из любимых учеников Иисуса, но сразу после его ареста трижды отрекся от него. После Петр раскаялся в содеянном и получил прощение.

Павла при рождении назвали Саул. Он принимал участие в преследовании первых христиан и когда он следовал в Дамаск, то ослеп от яркого света с неба. В это время он услышал слова Иисуса и уверовал. Позже он принял крещение, а зрение было исцелено.

Приметы на День Петра и Павла

Если в этот день жарко, тогда на Рождество будет морозно.

Холодная погода – к бедному урожаю.

Дождливая погода – к хорошему урожаю.

Если кукушки молчат за неделю до Дня Петра и Павла, то зима наступит рано.

Если кукушки поют через неделю после Дня Петра и Павла, то зима будет поздней.

День Петра и Павла: традиции

Праздник Петра и Павла принято отмечать в чистоте, поэтому за день до 12 июля в доме устраивается уборка.

Одна из важных традиций – это приготовление мандриков – пончиков из творога. Считается, что именно их ели Петр и Павел, когда странствовали по миру.

Когда-то День Петра и Павла отмечали три дня и устраивали ярмарки и народные гуляния с танцами и песнями.