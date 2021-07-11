День рыбака в Украине отмечают традиционно во второе воскресенье июля. В 2021 году праздник приходится на 11 июля.
Праздник установил президент Украины указом № 464/95 от 22 июня 1995 года.
Обычно именно в этот период прекращает действовать связанный с нерестом запрет на вылов рыбы.
День рыбака празднуют как профессионалы, так и любители этого ремесла.
Поэтому, если ваши знакомые и близкие увлекаются рыбалкой, обязательно поздравьте их. Для этого Факты ICTV создали поздравления с Днем рыбака в открытках.
День рыбака – приветствие
Поздравление с Днем рыбака
День рыбака 2021 — поздравления в открытках
Открытки с Днем рыбака в Украине
День рыбака в Украине – открытки