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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Хорошего клева и большого улова: открытки с Днем рыбака

Хорошего клева и большого улова: открытки с Днем рыбака

День рыбака в Украине отмечают традиционно во второе воскресенье июля. В 2021 году праздник приходится на 11 июля.

Праздник установил президент Украины указом № 464/95 от 22 июня 1995 года.

Обычно именно в этот период прекращает действовать связанный с нерестом запрет на вылов рыбы.

День рыбака празднуют как профессионалы, так и любители этого ремесла.

Поэтому, если ваши знакомые и близкие увлекаются рыбалкой, обязательно поздравьте их. Для этого Факты ICTV создали поздравления с Днем рыбака в открытках.

День рыбака – приветствие

День рыбака в Украине 2021

Поздравление с Днем рыбака

День рыбака в Украине 2021

День рыбака 2021 — поздравления в открытках

День рыбака в Украине 2021

Открытки с Днем рыбака в Украине

День рыбака в Украине 2021

День рыбака в Украине – открытки

День рыбака в Украине 2021

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