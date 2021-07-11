12 июля православные христиане отмечают День Петра и Павла. В этот большой церковный праздник принято поздравлять друг друга. А для мужчин, которые носят эти имена, это еще и день ангела.

Факты ICTV подготовили красивые поздравления для Viber с Днем Петра и Павла. Не забудьте поздравить тех, кто вам дорог.

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В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе глубокой вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас всегда уберегут.

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Сегодня день Петра и Павла,

Желаю вам в чудесный день,

Чтобы удача обнимала,

А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только лучшее случится,

Печали мимо обойдут,

И счастье в дом ваш постучится,

А беды адрес не найдут!

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В светлый день Петра и Павла

Пожелания прими

Мудрым быть, в решеньях правым.

Дружно с близкими живи.

Пусть святые направляют

По дорогам непростым.

Пусть сомнения не терзают.

Счастья, мира, доброты!

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В день святых Петра и Павла

Пожелаю счастья в дом,

Чтобы благодать согревала,

Везло сказочно во всем!

Пусть заботливо святые

И тебя, и близких всех

Берегут всевышней силой,

Чтобы жизнь не пачкал грех!

Поздравления для Viber с Днем Петра и Павла в картинках

История праздника Петра и Павла

Праздник получил свое название в честь апостолов, которые проповедовали христианство во всем мире — Петра и Павла. Оба умерли за веру в Иисуса мученической смертью в один день — 12 июля, но с разницей в один год.

Говорят, что Петр был любимым учеником Иисуса, хоть и отрекся от него после ареста. Однако после раскаялся и был прощен.

Павел же преследовал первых христиан, за что ослеп от яркого света с неба. А когда уверовал в Иисуса и принял крещения, получил свое зрение обратно.

Православная церковь восхваляет разум Павла и духовную твердость Петра. Поскольку они являются теми, кто согрешил, а потом раскаялся и исправился.

Наши предки к празднованию Петра и Павла готовились тщательно — наводили порядки в домах, собирали цветы и плели венки, с которыми ходили в церковь.

В этот день существовала традиция устраивать гуляния, кататься на качелях и водить хороводы. Также незамужние устраивали игры — угадывали с завязанными глазами других участников.

В День Петра и Павла принято собираться всей семьей за столом, общаться с близкими и родными.

Католическая церковь празднует День Петра и Павла 29 июня.