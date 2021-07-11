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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Лучшие поздравления с Днем Петра и Павла для Viber

День Петра і Павла

12 июля православные христиане отмечают День Петра и Павла. В этот большой церковный праздник принято поздравлять друг друга. А для мужчин, которые носят эти имена, это еще и день ангела.

Факты ICTV подготовили красивые поздравления для Viber с Днем Петра и Павла. Не забудьте поздравить тех, кто вам дорог.

***

В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе глубокой вашей
Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас всегда уберегут.

***

Сегодня день Петра и Павла,
Желаю вам в чудесный день,
Чтобы удача обнимала,
А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только лучшее случится,
Печали мимо обойдут,
И счастье в дом ваш постучится,
А беды адрес не найдут!

***

В светлый день Петра и Павла
Пожелания прими
Мудрым быть, в решеньях правым.
Дружно с близкими живи.

Пусть святые направляют
По дорогам непростым.
Пусть сомнения не терзают.
Счастья, мира, доброты!

***

В день святых Петра и Павла
Пожелаю счастья в дом,
Чтобы благодать согревала,
Везло сказочно во всем!

Пусть заботливо святые
И тебя, и близких всех
Берегут всевышней силой,
Чтобы жизнь не пачкал грех!

Поздравления для Viber с Днем Петра и Павла в картинках

З Днем Петра і Павла

День Петра и Павла

День Петра и Павла

История праздника Петра и Павла

Праздник получил свое название в честь апостолов, которые проповедовали христианство во всем мире — Петра и Павла. Оба умерли за веру в Иисуса мученической смертью в один день — 12 июля, но с разницей в один год.

Говорят, что Петр был любимым учеником Иисуса, хоть и отрекся от него после ареста. Однако после раскаялся и был прощен.

Павел же преследовал первых христиан, за что ослеп от яркого света с неба. А когда уверовал в Иисуса и принял крещения, получил свое зрение обратно.

Православная церковь восхваляет разум Павла и духовную твердость Петра. Поскольку они являются теми, кто согрешил, а потом раскаялся и исправился.

Наши предки к празднованию Петра и Павла готовились тщательно — наводили порядки в домах, собирали цветы и плели венки, с которыми ходили в церковь.

В этот день существовала традиция устраивать гуляния, кататься на качелях и водить хороводы. Также незамужние устраивали игры —  угадывали с завязанными глазами других участников.

В День Петра и Павла принято собираться всей семьей за столом, общаться с близкими и родными.

Католическая церковь празднует День Петра и Павла 29 июня.

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