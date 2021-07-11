Праздник Петра и Павла отмечают 12 июля 2021 года. Он посвящен ученикам Христа. Апостолы Петр и Павел были язычниками, которых до крещения звали Савл и Симон. После смерти и воскрешения Иисуса они начали проповедовать и распространять христианство среди людей. Именно из-за этого они приняли мученическую смерть от язычников.

Петра и Павла – большой религиозный праздник, во время которого существует много запретов.

Что нельзя делать на Петра и Павла

Запрещено шить, вышивать и вязать.

Нельзя заниматься физической работой.

Под запретом ссоры и конфликты.

Нельзя стирать, гладить и убирать в доме.

Не стоит отдыхать возле воды.

Земля должна отдыхать вместе с нами, поэтому откажитесь от работы на огороде и в поле.

Нельзя пить алкоголь.

Запрещено венчаться возлюбленным парам.

Также в этот день принято извиняться за старые обиды.

Кроме того, 12 июля день ангела отмечают Петр, Павел и Михаил.

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