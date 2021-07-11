Рыбалка — это отличный способ отдыха и возможность побыть наедине с природой. Для кого-то это своеобразный вид медитации, а для кого-то занятие, которое дарит сильное чувство азарта.

В Украине День рыбака отмечают во второе воскресенье июля, в этом году праздник приходится на 11 июля. По этому случаю Факты ICTV подготовили подборку лучших мест для рыбалки в Киеве.

Набережная Днепра

Это одно из самых популярных мест в Киеве для рыбалки. Набережная Днепра имеет одну особенность, которая и привлекает всех желающих порыбачить — скорость течения постоянно меняется.

Это позволяет рыбакам ловить как хищную рыбу (на быстром течении), так и мирную (в местах со слабым течением).

Адрес: Набережное шоссе.

Рыба: плотва, окунь, белый амур, сом, линь, судак, лещ.

Озеро Алмазное

Озеро Алмазное расположено в микрорайоне Троещина и имеет глубину до 30 метров. Возле водоема есть сосновый лес, поэтому здесь можно насладиться тишиной и красивым пейзажем. Кроме рыбалки, озеро подходит для отдыха с друзьями и семьей.

Адрес: ул. Крайняя

Рыба: красноперка, плотва, подлещик.

Иорданское озеро

Озеро идеально подходит для спортивной рыбалки, глубина водоема достигает 15 м. Основным преимуществом Иорданского озера является то, что оно не привлекает местных жителей купаться. Поэтому рыбаки тут могут свободно наслаждаться своим хобби.

Адрес: Оболонский проспект.

Рыба: лещ, карась, окунь, щука, даже небольшие судачки.

Река Десенка

Еще один водоем на Троещине, который привлекает всех рыбаков Киева. Наиболее рыбным местом считается залив рядом с трамвайным мостом на остановке Массив Радужный. Вода в реке стоячая, а сам водоем достаточно глубокий.

Адрес: ул. генерала Ватутина.

Рыба: окунь, щука, реже жерех и судак.

Набережно-Рыбацкая улица

От Гаванского и практически до Московского моста раскинулся водоем, который пользуется популярностью среди опытных рыбаков.

Главной особенностью этого места является резкий обвал на глубину и огромные булыжники вдоль всей набережной.

Адрес: ул. Набережно-Рыбальская.

Рыба: окунь, судак, встречается голавль, язь, жерех, щука и сом.