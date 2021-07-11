Сплав на байдарках — это прекрасная возможность для того, чтобы отключить голову, насладиться пейзажами природы и максимально нагрузить мышцы. Вікна-Новини узнали главные секреты и преимущества такого отдыха.

Журналистка Ирина Заславец отправилась в Путивль, что на Сумщине. Дорога из Киева к реке Сейм, где и проходит сплав, заняла всего четыре часа.

Важно взять с собой одежду, палатки, головные уборы от палящего солнца и карту. Кроме этого, стоит не забыть о перчатках, чтобы не натереть веслами мозолей. Их, кстати, можно сделать самостоятельно.

Также можно прихватить вкусности для перекуса, поскольку лишние килограммы на таком отдыхе вам точно не будут угрожать. Во время сплава на байдарках за час можно потерять около 500 калорий.

По словам психологов, главным преимуществом такого активного отдыха является то, что ты отвлекаешься от своих повседневных мыслей. Более того, ты переключаешься на удовлетворение базовых потребностей, как найти безопасное место для ночлега или где набрать хорошей питьевой воды.

С поиском обустроенного места для ночевки на Сейме — никаких проблем. По обе стороны реки виднеются столики со скамейками.

— Возле таких мы останавливались все четыре ночи. Со стоянками — все просто. 15 минут на установку палаток, еще час — на приготовление пищи. Основные продукты мы везли с собой — по заранее составленному меню. По остальные, а также по питьевую воду — ходили в села, которые проплывали, — рассказала Ирина Заславец.

С неприятного в таком отдыхе — только комары, поэтому стоит приобрести спрей для защиты от насекомых.

А вот расходы — радуют. Дорога из Киева стоила 750 грн в обе стороны, а байдарка — 1 тыс грн. Учитывая еще продукты и аренду палаток, мини-отпуск обошелся в 3 тыс грн.