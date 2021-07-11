В 2021 году 12 июля отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные важные даты. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 12 июля.
12 июля — какой сегодня праздник
12 июля православные христиане чтят память апостолов Петра и Павла. Именно в этот день оба святых приняли мученическую смерть за Иисуса Христа.
Также 12 июля на территории всех стран отмечают профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
Именины 12 июля
В этот день именины отмечают несколько обладателей красивых имен, среди них Григорий, Павел и Петр.
Приметы на 12 июля
- дождь в этот день предвещает 40-дневную непогоду;
- на Петров день певчие птицы перестают петь;
- если кукушка перестала ковать до Петрова дня — будет ранняя зима, а если после — затяжная осень;
- с нижних ветвей берез опадают желтые листья — к быстрому ноябрю;
- сон с 11 на 12 июля вещий, может осуществиться на седьмой день.
Что нельзя делать 12 июля
- купаться в реках, озерах и других водоемах;
- давать или брать что-то в долг;
- есть овощи и фрукты нового урожая.