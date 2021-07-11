В 2021 году 12 июля отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные важные даты. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 12 июля.

12 июля — какой сегодня праздник

12 июля православные христиане чтят память апостолов Петра и Павла. Именно в этот день оба святых приняли мученическую смерть за Иисуса Христа.

Также 12 июля на территории всех стран отмечают профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Именины 12 июля

В этот день именины отмечают несколько обладателей красивых имен, среди них Григорий, Павел и Петр.

Приметы на 12 июля

дождь в этот день предвещает 40-дневную непогоду;

на Петров день певчие птицы перестают петь;

если кукушка перестала ковать до Петрова дня — будет ранняя зима, а если после — затяжная осень;

с нижних ветвей берез опадают желтые листья — к быстрому ноябрю;

сон с 11 на 12 июля вещий, может осуществиться на седьмой день.

Что нельзя делать 12 июля