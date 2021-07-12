Ежегодно 12 июля в Украине отмечают День бортпроводника гражданской авиации. Это довольно сложная профессия, однако она пользуется популярностью среди молодого поколения.

Работа бортпроводников может показаться идеальной, поскольку предполагает постоянные путешествия, перелеты и красивую форму.

Но мало кто осознает, что за этим образом стоит тяжелая работа над собой, стрессоустойчивость, выдержка и подготовка.

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Бортпроводники всегда должны быть готовы к любым ситуациям, а также гарантировать пассажирам комфортный и безопасный перелет.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили эксклюзивные открытки для того, чтобы вы поздравили знакомых бортпроводников.

Профессия бортпроводника существует уже более 90 лет. Возникла она в Германии в 1928 году, когда на борт самолета взяли специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение надлежащего сервиса во время полета.

Подробнее об истории профессии бортпроводника — читайте на Фактах ICTV.