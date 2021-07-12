12 июля православные христиане отмечают День Петра и Павла. В этот большой церковный праздник принято поздравлять друг друга. А для мужчин, которые носят эти имена, это еще и день ангела.
Факты ICTV подготовили красивые поздравления для Viber с Днем Петра и Павла. Не забудьте поздравить тех, кто вам дорог.
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В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе глубокой вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас всегда уберегут.
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Сегодня день Петра и Павла,
Желаю вам в чудесный день,
Чтобы удача обнимала,
А все невзгоды скрылись в тень.
Пусть только лучшее случится,
Печали мимо обойдут,
И счастье в дом ваш постучится,
А беды адрес не найдут!
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В светлый день Петра и Павла
Пожелания прими
Мудрым быть, в решеньях правым.
Дружно с близкими живи.
Пусть святые направляют
По дорогам непростым.
Пусть сомнения не терзают.
Счастья, мира, доброты!
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В день святых Петра и Павла
Пожелаю счастья в дом,
Чтобы благодать согревала,
Везло сказочно во всем!
Пусть заботливо святые
И тебя, и близких всех
Берегут всевышней силой,
Чтобы жизнь не пачкал грех!
Поздравления для Viber с Днем Петра и Павла в картинках
История праздника Петра и Павла
Праздник получил свое название в честь апостолов, которые проповедовали христианство во всем мире — Петра и Павла. Оба умерли за веру в Иисуса мученической смертью в один день — 12 июля, но с разницей в один год.
Говорят, что Петр был любимым учеником Иисуса, хоть и отрекся от него после ареста. Однако после раскаялся и был прощен.
Павел же преследовал первых христиан, за что ослеп от яркого света с неба. А когда уверовал в Иисуса и принял крещения, получил свое зрение обратно.
Православная церковь восхваляет разум Павла и духовную твердость Петра. Поскольку они являются теми, кто согрешил, а потом раскаялся и исправился.
Наши предки к празднованию Петра и Павла готовились тщательно — наводили порядки в домах, собирали цветы и плели венки, с которыми ходили в церковь.
В этот день существовала традиция устраивать гуляния, кататься на качелях и водить хороводы. Также незамужние устраивали игры — угадывали с завязанными глазами других участников.
В День Петра и Павла принято собираться всей семьей за столом, общаться с близкими и родными.
Католическая церковь празднует День Петра и Павла 29 июня.