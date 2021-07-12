12 июля православные украинцы поздравляю друг друга с большим церковным праздником — Днем Петра и Павла. Также в этот день отмечают день ангела мужчины, которые носят имена этих святых.
12 июля церковь прославляет в Петре образ того, кто отрекся Господа, а потом покаялся. А в Павле — того, кто сопротивлялся проповеди Христовой, а потом поверил.
Поздравьте с именинами тех, для кого эти два апостола стали святыми покровителями. Поздравления с днем ангела Петра и Павла подготовили Факты ICTV.
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В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
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С Днем Петра и Павла,
Помните о главном,
Чтоб хорошему случится
Нужно честно жить, молится.
Пусть святые небеса
Принесут вам чудеса
И наполнится ваш дом
Святым воздухом, добром.
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Если вас зовут Петром
Или даже Павлом,
Сообщаю вам о том,
Говорю о главном:
Вас назвали неспроста
Именем достойным.
Павла день и день Петра —
День благопристойный.
Да, сегодня он настал!
Так что именины
Павла там или Петра
Празднуем всем миром!
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Петр и Павел — день убавил,
В красно лето дверь открыл:
От печалей пусть избавит
Даст на радость новых сил!
Пусть улыбками закружит,
И, уютным сделав дом,
Даст любовь, надежду, дружбу,
И успех поселит в нем!
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Два апостола — Петр и Павел
Пусть тебя берегут от невзгод,
Чтоб успех всей судьбой твоей правил,
Шла удача вослед круглый год!
И греховные мысли вовеки
Не возникнут в сознанье твоем.
Благодати и радости реки
Пусть польются сегодня в твой дом!
Коротко о Дне Петра и Павла
Пути этих апостолов к Иисусу Христу были разными, но умерли они в один день — 12 июля. Петра, как и его учителя, распяли на кресте, а Павлу отрубили голову.
Говорят, что именно Петру Господь доверил оберегать ключи от рая. Он был одним из любимых учеников Иисуса, хотя сразу после его ареста трижды отрекся учителя. А потом раскаялся и получил прощение.
Павел участвовал в преследованиях первых христиан, за что был наказан — ослеп от яркого света с неба. В этот момент он услышал голос Иисуса и уверовал. А после принятия крещения зрение вернулось.