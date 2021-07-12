12 июля православные украинцы поздравляю друг друга с большим церковным праздником — Днем Петра и Павла. Также в этот день отмечают день ангела мужчины, которые носят имена этих святых.

12 июля церковь прославляет в Петре образ того, кто отрекся Господа, а потом покаялся. А в Павле — того, кто сопротивлялся проповеди Христовой, а потом поверил.

Поздравьте с именинами тех, для кого эти два апостола стали святыми покровителями. Поздравления с днем ангела Петра и Павла подготовили Факты ICTV.

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В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

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С Днем Петра и Павла,

Помните о главном,

Чтоб хорошему случится

Нужно честно жить, молится.

Пусть святые небеса

Принесут вам чудеса

И наполнится ваш дом

Святым воздухом, добром.

***

Если вас зовут Петром

Или даже Павлом,

Сообщаю вам о том,

Говорю о главном:

Вас назвали неспроста

Именем достойным.

Павла день и день Петра —

День благопристойный.

Да, сегодня он настал!

Так что именины

Павла там или Петра

Празднуем всем миром!

***

Петр и Павел — день убавил,

В красно лето дверь открыл:

От печалей пусть избавит

Даст на радость новых сил!

Пусть улыбками закружит,

И, уютным сделав дом,

Даст любовь, надежду, дружбу,

И успех поселит в нем!

***

Два апостола — Петр и Павел

Пусть тебя берегут от невзгод,

Чтоб успех всей судьбой твоей правил,

Шла удача вослед круглый год!

И греховные мысли вовеки

Не возникнут в сознанье твоем.

Благодати и радости реки

Пусть польются сегодня в твой дом!

Коротко о Дне Петра и Павла

Пути этих апостолов к Иисусу Христу были разными, но умерли они в один день — 12 июля. Петра, как и его учителя, распяли на кресте, а Павлу отрубили голову.

Говорят, что именно Петру Господь доверил оберегать ключи от рая. Он был одним из любимых учеников Иисуса, хотя сразу после его ареста трижды отрекся учителя. А потом раскаялся и получил прощение.

Павел участвовал в преследованиях первых христиан, за что был наказан — ослеп от яркого света с неба. В этот момент он услышал голос Иисуса и уверовал. А после принятия крещения зрение вернулось.