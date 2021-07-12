Всемирный день бортпроводника гражданской авиации ежегодно отмечают 12 июля. Это профессиональный праздник всех стюардесс и стюардов — тех, кто отвечает за порядок на борту и спокойствие пассажиров.

Первыми бортпроводниками были именно мужчины, которые ранее работали официантами в престижных ресторанах. Уже позже на борту появилась первая стюардесса — Эллен Черч, которая собрала свою первую команду бортпроводников-девушек.

Такое решение было принято с целью завлечь пассажиров в определенную авиакомпанию.

С тех пор профессия бортпроводника является как мужской, так и женской, но количество вторых все же лидирует.

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Для того, чтобы стать бортпроводником, необходимо иметь диплом о высшем образовании, крепкое здоровье и отличное зрение. Также у стюардесс и стюардов вес должен быть пропорционален росту — от 158 см до 190 см.

Детальнее о том, как стать бортпроводником — читайте на Фактах ICTV.