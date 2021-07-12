день ангела

12 июля 2021 года верующие чтят память двух апостолов Петра и Павла. Кроме того, в этот день отмечают свои именины люди, которые носят эти имена.

Значение имени Петр

Имя Петр имеет древнегреческое происхождение, которое означает непоколебимый, твердый.

Считается, что люди, которые носят имя Петр мужественные, авторитарные, однако имеют большое сердце и бояться показать эмоции.

Значение имени Павел

Если переводить с латинского языка имя Павел, то оно означает младший. Люди, которые носят имя Павел, считаются спокойными, уравновешенными и нежными. Павлу легко вызвать доверие у других людей.

Поздравления с праздником Петра и Павла

Пускай в День Павла и Петра

Пошлет вам Бог благословение,

Здоровья много и добра,

Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут

В семью лишь мир, любовь и лад!

А в дом — достаток и уют,

Чтоб счастьем каждый был богат!

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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

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Сегодня день Петра и Павла,

Желаю в благодатный день,

Чтобы удача обнимала,

А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только доброе случится,

Печали мимо обойдут,

И счастье в дом твой постучится,

А беды адрес не найдут!

Поздравления с Днем ангела Павла в открытках