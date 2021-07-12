12 июля в мире празднуют День бортпроводника гражданской авиации. Это профессиональный праздник для стюардесс и стюардов. Бортпроводник — это не только интересная с виду профессия, но и очень тяжелая, поскольку именно эти люди после пилотов являются гарантией комфортного и безопасного перелета для пассажиров.

Если в вашем окружении есть бортпроводник, не забудьте поздравить его с праздником. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем бортпроводника в прозе.

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С всемирным Днем бортпроводника гражданской авиации! Желаю сохранять спокойствие в любых ситуациях, работать в слаженном и честном коллективе за достойную оплату. Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие. Легкости полета.

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Поздравляю с Днем бортпроводника! Уверенности, оптимизма и душевного покоя. Желаю, чтобы всегда был заряд положительной энергии для поддержания веселой атмосферы на борту и в личной жизни.

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Самой милой и отважной стюардессе в день бортпроводника я адресую наилучшие пожелания. Пусть в сердце царит любовь, а на земле всегда ждут дорогие люди. Пусть на борту не случается ничего чрезвычайного, а каждый полет проходит благополучно.

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Взлеты и посадки, перелеты и турбуленция — вот такая она нелегка работа стюарда. Пусть твоя улыбка поднимает всем настроение, успокаивая самых волнительных пассажиров. И пусть на земле всегда ждут любимые люди. С Днем бортпроводника!

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Пусть все ваши полеты-перелеты будут спокойными, а посадки мягкими. Оставайтесь всегда вольными птицами, а ветер перемен пусть несет вас только к лучшему. С Днем бортпроводника!

Профессия бортпроводника появилась в 1928 году в Германии. Изначально, бортпроводниками были только мужчины, ранее работавшие официантами в дорогих ресторанах.

Первая стюардесса появилась на борту самолета в 1930-ом году. Ею стала Эллен Черч. Именно она и обучила первую группу бортпроводников-девушек.

Детальнее о том, как стать бортпроводником — читайте на Фактах ICTV.