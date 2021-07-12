13 июля православные чтят память Двенадцати апостолов. Речь идет об учениках Христа, о которых написано в книге Деяния святых апостолов.
В этот день люди посещают церкви, чтобы помолиться за себя и свою семью.
Если не удается посетить храм, молитву Двенадцати апостолам читают дома.
13 июля – день прощения и примирения, поэтому стоит забывать старые обиды и попросить друг у друга прощения.
В народе в этот день еще и отмечают праздник Полупетра, или Петрова отца, и чествуют пастухов и животных.
Именины 13 июля отмечают: Андрей, Иван, Петр, Филипп, Эрнест и Якуб.
Народные приметы
- Поют соловьи – лето затянется.
- Мерцают ночью звезды, а утром на небе скопились тучи – к сильной грозе днем.
- Рожденные 13 июля всегда будут добиваться желаемого.
Что нельзя делать
- Не стоит назначать встречи на первую половину дня, чтобы они имели хороший результат.
- Нельзя злиться, ссориться, обижаться и сплетничать.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем, хоть церковь и позволяет немного вина.
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