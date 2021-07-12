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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 13 июля

13 липня

13 июля православные чтят память Двенадцати апостолов. Речь идет об учениках Христа, о которых написано в книге Деяния святых апостолов.

В этот день люди посещают церкви, чтобы помолиться за себя и свою семью.

Если не удается посетить храм, молитву Двенадцати апостолам читают дома.

13 июля – день прощения и примирения, поэтому стоит забывать старые обиды и попросить друг у друга прощения.

В народе в этот день еще и отмечают праздник Полупетра, или Петрова отца, и чествуют пастухов и животных.

Именины 13 июля отмечают: Андрей, Иван, Петр, Филипп, Эрнест и Якуб.

Народные приметы

  • Поют соловьи – лето затянется.
  • Мерцают ночью звезды, а утром на небе скопились тучи – к сильной грозе днем.
  • Рожденные 13 июля всегда будут добиваться желаемого.

Что нельзя делать

  • Не стоит назначать встречи на первую половину дня, чтобы они имели хороший результат.
  • Нельзя злиться, ссориться, обижаться и сплетничать.
  • Нельзя злоупотреблять алкоголем, хоть церковь и позволяет немного вина.

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