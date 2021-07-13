Во Франции 14 июля отмечают национальный праздник День взятия Бастилии.

Если окунуться в историю, то праздник зародился после событий 1789 года. Парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию, которая являлась символом королевского деспотизма. Считается, что это и послужило началом Великой французской революции.

Согласно церковному календарю, верующий чтят память бессребреников мучеников Костромы и Дамиана, в Риме пострадавших. Эти два брата были врачами, которые оказывали помощь всем нуждающимся и не брали плату за свои услуги. Римский император Карин пытался заставить братьев отказаться от христианства в пользу язычества, однако и их вера была крепка и у него ничего не получилось. Кострома и Дамиан умерли от рук своего учителя, который заманил их в лес и там убил.

Именины: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.

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Народные приметы на 14 июля:

Если вечером серп Луны красноват, то это прогнозирует ветра.

В этот день все тайное становится явным, ничего утаить не удастся.

Если вам в этот день что-то приснится, то это скоро исполнится.

Что нельзя делать 14 июля: