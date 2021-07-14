В календаре на июль 2021 года нет государственных праздников и дополнительных выходных, однако много профессиональных дат.

В частности, в середине лета их отмечают украинские налоговики, бухгалтеры, металлурги, работники торговли, миротворцы, рыбаки и т. п.

Стоит также упомянуть о Днях семьи, поцелуя, дружбы и шоколада.

А 28 июля ежегодно отмечается День крещения Киевской Руси — Украины.

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Праздники в июле 2021 — список

1 июля — День архитектуры Украины

2 июля — День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста

3 июля — Международный день кооперативов

4 июля — День Военно-морских сил ВСУ (первое воскресенье июля), День Национальной полиции Украины, День работников морского и речного флота, День судебного эксперта Украины

5 июля — День освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов

6 июля — Всемирный день поцелуя

7 июля — День работника природно-заповедного дела

8 июля — День семьи

11 июля — Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада, День рыбака

14 июля — День взятия Бастилии

15 июля — Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев

16 июля — День бухгалтера Украины

18 июля — День металлурга (День работников металлургической и горнодобывающей промышленности)

20 июля — Международный день шахмат

25 июля — День зубного техника, День работников торговли

26 июля — День парашютиста

28 июля — День крещения Киевской Руси — Украины , Всемирный день борьбы с гепатитом

, Всемирный день борьбы с гепатитом 29 июля — День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины

30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, День системного администратора, Международный день дружбы

Церковный календарь на 2021

В июле есть также важные православные праздники, на которые стоит обратить внимание — это Рождество Иоанна Предтечи или Иванов день (7 июля) и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

Детальный церковный календарь на 2021 — на Фактах ICTV.