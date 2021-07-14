Летом каждый хочет выглядеть на все 100%, поскольку отпуска запланированы, а гардероб уже сложен. Ко всему этому нужна красивая и стильная прическа, но делать ее можно не каждый день.

Луна существенно влияет на наше здоровье, а также на красоту и рост волос, поэтому чтобы стрижка была удачной и радовала вас, необходимо выбрать благоприятный лунный день.

Именно поэтому Факты ICTV создали подробный лунный календарь стрижек на июль 2021 года.

1 июля

Это не лучший день для смены прически, если вы все же запланировали визит в парикмахерскую, то не меняйте стрижку, а просто покрасьте волосы и проведите уходовые процедуры.

2 июля

Сегодня тоже не стоит стричься, а также заплетать сложные косы или прически, так как Луна может неблагоприятно повлиять на здоровье волос.

В тоже время окрашивание в этот день не запрещено.

3 июля

Это один из самых неблагоприятных дней в июле для любых процедур и манипуляций с волосами.

Воздержитесь от похода в парикмахерскую.

4 июля

Отличный день для кардинальной смены имиджа, если хотели попробовать новую прическу — самое время.

Любые смелые манипуляции с волосами принесут хороший результат и удовольствие.

5 июля

Сегодня замечательный день для спа-процедур и ухода за вашими волосами, изменение прически также положительно отразится на вашем материальном положении.

6 июля

Неблагоприятный день для экспериментов и кардинальных изменений.

Стричься и краситься кардинально не стоит, а вот освежить цвет или сделать хорошую укладку не помешает.

7 июля

Подстригаться сегодня лучше не надо, а вот окрашивание, особенно в темные цвета, получится удачным и порадует вас.

8 июля

Стрижка в этот день может стать причиной ухудшения состояния здоровья, а волосы начнут хуже расти.

От окрашивания также лучше воздержаться, а просто сделать красивую прическу.

9 июля

Не очень хороший день для любых изменений в прическе.

Хороший результат принесет только покраска в натуральные и неагрессивные цвета, а также спа-процедуры.

10 июля

Замечательный период для визита в парикмахерскую, новая стрижка не только сделает вас красивее, но и принесет удачу и придаст сил.

Окрашивание также пойдет на пользу.

11 июля

Не стоит сегодня подстригать волосы, они могут плохо отрастать.

Зато окрашивание и химические процедуры будут удачными.

12 июля

Не самый лучший день для любых изменений во внешности. Окрашивание и стрижка могут расстроить вас и привести к неудовлетворенности внешностью.

13 июля

Сегодня не стоит менять прическу, вместо этого нужно подумать над тем, как бы вы хотели подстричься.

Идеи, пришедшие вам в голову сегодня, будут очень уместными.

14 июля

Лучший июльский день для кардинальных изменений и полного перевоплощения.

Стригитесь, красьтесь, делайте завивку или ламинирование — все изменения будут удачными и принесут удовольствие.

15 июля

Сегодня вам захочется изменить что-то в прическе, но воздержитесь от этого.

Эти изменения не приведут к хорошему результату, а только навредят здоровью волос.

16 июля

В этот день можно и краситься, и стричься. Если вы думали изменить цвет волос, сделайте это сегодня, но дополните оздоровительными процедурами.

17 июля

Сегодня не желательно менять стрижку и краситься, так как изменения могут вас разочаровать.

Лучше подумайте над своими будущими планами и изменениями.

18 июля

Сегодня нужно быть крайне осторожным и не делать никаких кардинальных изменений.

Если вы все же собрались в парикмахерскую, то лучше просто освежить цвет.

19 июля

Замечательный день, чтобы изменить форму прически, но не самый лучший для изменения цвета.

Краситься можно только в натуральные цвета, а от радикальных изменений лучше отказаться.

20 июля

Очень неблагоприятный период для любых процедур с волосами.

Даже оздоровительные процедуры не принесут удовольствия, а могут навредить.

21 июля

Не стоит стричь волосы, так как прическа может получиться неудачной.

Зато укладка и окрашивание выйдут замечательными, можно делать процедуры по уходу.

22 июля

Отличный день для новой стрижки, волосы быстро отрастут и будут здоровыми.

Окрашивание также выйдет удачным, поэтому можете смело бронировать дату в салоне.

23 июля

Очень благоприятный период для проведения оздоровительных процедур и покраски. Ваши волосы возьмут из масок все питательные вещества.

В то же время стрижка сегодня не сделает вас привлекательнее, а может даже пагубно повлиять на рост волос.

24 июля

Прекрасный момент, чтобы посетить парикмахера и изменить форму вашей прически.

А вот от окрашивания лучше отказаться, цвет может получиться не совсем удачным.

25 июля

Сегодня окрашивание также не даст ожидаемого результата, зато стрижка будет красивой и даже принесет удачу.

26 июля

Стрижка в этот день хорошо повлияет на ваше финансовое положение и благополучие семьи.

А вот от окрашивания лучше отказаться, чтобы не повредить здоровью.

27 июля

Не нужно проводить эксперименты над волосами, они могут испортить вам внешность и настроение.

Сегодня неудачной будет даже укладка, так что лучше ограничиться простой прической.

28 июля

Подстричь волосы сегодня — очень плохая идея, так как вы не только можете не получить желаемого результата, но и притянуть к себе ухудшение материального положения.

29 июля

Прекрасный день для экспериментов и дерзких решений.

Покраска и стрижка, которые вы сделаете сегодня, привлекут к вам внимание противоположного пола и сделают популярными.

30 июля

Не очень благоприятный день для стрижки, зато оздоровительная маска пойдет на пользу и придаст сил.

Окрашивание в кардинально другой цвет нежелательно, а освежить цвет не помешает.

31 июля

Стричься сегодня не нужно, так как ваши волосы могут потерять силу и здоровье.

Окрашивание и спа-процедуры сейчас не противопоказаны.

Лунный календарь на июль

Кроме прически Луна существенно влияет на здоровье, судьбу и настроение человека. В какие-то дни стоит посвятить себя саморазвитию, а в какие-то — окунуться с головой в работу.

Чтобы вы могли удачно распланировать свой месяц, Факты ICTV подготовили для вас полный лунный календарь на июль 2021 года.