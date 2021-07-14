В конце первого месяца лета 2021 года украинцы смогут увидеть полный месяц в фазе знака Водолей. По прогнозам астрологов полнолуние наступит 24 июля, в субботу, около 05.37.

24 июля — это 14 лунный день. Соответствующие сутки считаются самыми удачными для продолжения или старта пpoeктов. Свободное время рекомендуют тратить на путешествия, домашние дела и общение.

Однако астрологи советуют все хорошо и четко продумывать, ведь начатое дело может закончиться полным крахом.

В то же время это лучший период для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и саморазвитием, изучением и внедрением новых навыков. День хороший для укрепления семейных отношений.

Старайтесь 24 июля выйти за пределы стен родного дома и быть максимально активным. Соглашайтесь нa рискованные мероприятия, ведь так вы получите новый опыт или найдете интересную сферу, в которой сможете проявить себя.

Лунный календарь 2021

Лунный календарь на 2021 год предусматривает много благоприятных и производительных дней.

В частности, в июле самые благоприятные дни — это 15-е, 20-е и 21-е.

Детальный лунный календарь 2021 — читайте на Фактах ICTV.