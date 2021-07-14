В Норвегии приняли закон, который обязывает известных личностей маркировать свои отредактированные фотографии в социальных сетях. Это сделано для того, чтобы уменьшить влияние рекламы на людей и предостеречь их от обмана.

Нововведения, внесенные в закон О маркетинге, будут применяться к рекламодателям и известным лицам и касаться рекламных постов в Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok и Twitter.

Если король Норвегии Харальд V подпишет закон, то лидеры мнений, которые изменили свой снимок, откорректировав фигуру, лицо, наложив фильтр или проведя другие фотоманипуляции, должны будут публиковать его со специальной пометкой.

В законопроекте сказано, что молодые люди подвергаются огромному давлению из-за отредактированных публикаций в социальных сетях. Поскольку в них демонстрируются модели с идеальной красотой, которую невозможно достичь.

Несоблюдение правил влечет за собой штраф и, в редких случаях, — тюремное заключение до года.

В погоне за лайками и подписчиками, а также за продажами, звезды и рекламодатели злоупотребляют редактированием снимков. Тем самым пытаясь сделать себя лучше или повысить продажи определенных продуктов.

Кто-то уменьшает талию, убирает живот, замазывает изъяны или увеличивает различные части тела. Так, недавно фанаты Филиппа Киркорова уличили его в фотошопе. Обратив внимание на то, что фасад отеля, на фоне которого позировал певец, съехал.

Источник: Парламент Норвегии