Азовское море в Бердянске несколько дней назад захватили медузы. Отдыхающие жалуются в соцсетях, что зайти в воду невозможно — даже просто освежиться.
Сейчас морская вода больше напоминает суп с клецками или кисель. Люди в соцсетях делятся видео.
Мэр города Валерий Баранов обратился ко всем с просьбой смириться с нашествием медуз и не выбрасывать их на берег.
По его словам, нужно дождаться, когда они сами исчезнут, потому что раньше коммунальные службы пытались тоннами их вылавливать из моря, но это ничего не давало.
— Мы живем на планете. Здесь бывают и землетрясения, и цунами — что хочешь, — отметил Баранов, поэтому медуз он также просит воспринимать как стихийное бедствие.
Источник: Бердянськ24