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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

В море лучше не заходить: в Бердянске нашествие медуз

Медузи

Азовское море в Бердянске несколько дней назад захватили медузы. Отдыхающие жалуются в соцсетях, что зайти в воду невозможно — даже просто освежиться.

Сейчас морская вода больше напоминает суп с клецками или кисель. Люди в соцсетях делятся видео.

Мэр города Валерий Баранов обратился ко всем с просьбой смириться с нашествием медуз и не выбрасывать их на берег.

По его словам, нужно дождаться, когда они сами исчезнут, потому что раньше коммунальные службы пытались тоннами их вылавливать из моря, но это ничего не давало.

— Мы живем на планете. Здесь бывают и землетрясения, и цунами — что хочешь, — отметил Баранов, поэтому медуз он также просит воспринимать как стихийное бедствие.

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Источник: Бердянськ24

Фото: Pixabay

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