День металлурга 2021: дата и история праздника

В Украине День металлурга отмечают в третье воскресенье июля. В 2021 году праздник приходится на 18 июля. В этот день поздравляют всех, кто добывает руду, выплавляет чугун, сталь или занимается другой работой в этой сфере.

Праздник начали отмечать в 1993 году, когда он получил свой официальный статус. Но в июне 2006 года его переименовали в День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

История Дня металлурга берет начало с 1957 года. В СССР его основали, чтобы почтить вклад работников советской металлургической промышленности в послевоенное восстановление экономики.

Кроме того, считалось, что именно металлургическая промышленность сыграла одну из главных ролей в победе СССР во Второй мировой войне.

Эта профессия является одной из самых главных для развития и поддержания экономики нашей страны.

Кроме дня металлурга, во второй летний месяц празднуют немало и других профессиональных дат.

Например, 20 июля отмечают международный день шахмат, 26 июля — день парашютиста, а 30 июля — день системного администратора. Календарь праздников на июль 2021 — смотрите на Фактах ICTV.