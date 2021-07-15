День украинских миротворцев 2021: поздравления в открытках

15 июля отмечают День украинских миротворцев. В 2021 году эта дата пришлась на четверг.

День украинских миротворцев — это государственный праздник, который начали отмечать с 2013 года, однако он не предполагает официального выходного.

Украинские миротворцы входят в международные миссии по поддержанию мира и безопасности с 1992 года. За это время около 45 тыс. военнослужащих приняли участие в более 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в разных регионах планеты.

День украинских миротворцев — это государственный праздник, однако он не предполагает официального выходного.

Поздравления с Днем украинских миротворцев в открытках подготовили Факты ICTV.