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Факты / Lifestyle
Марина Корзун |

Лучшие поздравления с Днем украинских миротворцев в открытках

Лучшие поздравления с Днем украинских миротворцев в открытках

15 июля отмечают День украинских миротворцев. В 2021 году эта дата пришлась на четверг.

День украинских миротворцев — это государственный праздник, который начали отмечать с 2013 года, однако он не предполагает официального выходного.

Украинские миротворцы входят в международные миссии по поддержанию мира и безопасности с 1992 года. За это время около 45 тыс. военнослужащих приняли участие в более 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в разных регионах планеты.

День украинских миротворцев — это государственный праздник, однако он не предполагает официального выходного.

Поздравления с Днем украинских миротворцев в открытках подготовили Факты ICTV.

День украинских миротворцев 2021: поздравления в открытках

День украинских миротворцев 2021: поздравления в открытках

День украинских миротворцев 2021: поздравления в открытках

День украинских миротворцев 2021: поздравления в открытках

День украинских миротворцев 2021: поздравления в открытках

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Поздравления с Днем украинских миротворцев в СМС

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