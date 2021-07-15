Традиционно в последнее воскресенье июля в Украине отмечают День работника торговли. В этом году профессиональный праздник всех продавцов, кассиров, работников кафе и ресторанов приходится на 25 июля.

День работников торговли начали отмечать только в 1995 году после того, как второй президент Украины Леонид Кучма принял соответствующий указ.

Ранее работники торговли не имели отдельной профессиональной даты. Они отмечали праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

День работников торговли был создан для того, чтобы показать значимость этой сферы для экономики государства. А также поддержать инициативы работников торговли и профсоюзов.

Сфера торговли довольно популярна в Украине, поэтому требует внимания со стороны общества и государства. В нашей стране действует более 900 тыс объектов розничной торговли (продовольственных и непродовольственных магазинов и киосков) и более 60 тыс объектов ресторанного хозяйства.

Во всех видах экономической деятельности, связанной с торговлей, преобладает частный сектор.

В этот день стоит поздравить всех продавцов, кассиров, а также работников кафе и ресторанов.

Кроме этого, в День работника торговли принято награждать лучших работников почетными грамотами и благодарностями.

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