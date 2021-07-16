16 июля 2021 года празднуется День бухгалтера и аудитора Украины.

В эту дату принято поздравлять всех людей, которые причастны к соответствующим профессиям.

Подробнее о том, какие праздники отмечаются 16 июля, а также о приметах и запретах на этот день читайте в материале Фактов ICTV.

16 июля – какой сегодня праздник

16 июля православные христиане почитают память мученика Иакинфа Римского. В этот день также чтят память благоверных князей Василия и Константина Ярославских.

Кроме того, 16 июля по всему миру отмечается День змеи. Этот праздник был учрежден, чтобы просветить людей о жизни, особенностях поведения и среде обитания змей.

Приметы на 16 июля

Если в этот день громко поют птицы – скоро сильно потеплеет;

если на деревьях появилась паутина – в этом году будет хороший урожай;

если комары и мошкара вьются кругами – в ближайшее время потеплеет.

Что нельзя делать 16 июля

В этот день нельзя начинать новые дела;

16 июля не рекомендуется ругаться с коллегами;

кроме того, не рекомендуется оставаться дома и заниматься домашними делами.

Именины 16 июля

16 июля День ангела празднуют: Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Филипп, Михаил.