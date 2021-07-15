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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

С Днем бухгалтера! Прикольные поздравления в картинках и СМС

С Днем бухгалтера! Прикольные поздравления в картинках и СМС

В Украине День бухгалтера отмечается ежегодно 16 июля.

Дату установили 18 июня 2004 года. Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля вступил в силу закон О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

По традиции праздник отмечают все, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью.

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Если у вас есть знакомые или близкие, которые вовлечены в эту сферу, то не забудьте их поздравить. Для этого Факты ICTV создали прикольные поздравления в картинках и СМС.

День бухгалтера 2021 в Украине: прикольные поздравления в СМС и картинках

Желаю мира, радости, достатка.
Пусть будет все на свете гладко.
Здоровье крепкое желаю сохранить.
И в плюс баланс всегда сводить.

День бухгалтера 2021 в Украине: прикольные поздравления в СМС и картинках

Ум и такт, краса, уменье —
Прелесть вы! Во всем баланс.
Множить счастья начисленье
Во стократ судьбе для вас,

И пусть так, чтоб смех раскатом,
На столах — балык, икра,
Позволяет жить зарплата
Вам всегда, бухгалтера!

День бухгалтера 2021 в Украине: прикольные поздравления в СМС и картинках

Ты веришь в числа, не в слова,
Бухгалтер — чудо-голова!
В расчетах будь точнее всех,
Крепи свой жизненный успех!

День бухгалтера 2021 в Украине: прикольные поздравления в СМС и картинках

Гению цифр, 1С посвящается:
Каждый, кто знает вас, сразу влюбляется,
Вы же красивы, честны и умны,
Без вас был бы хаос с деньгами страны,

Фирмы вас любят, компании тоже,
Жить без бухгалтера бизнес не сможет,
Пусть растет прибыль и ваше признание,
Сбудутся все поскорее желанья!

День бухгалтера 2021 в Украине: прикольные поздравления в СМС и картинках
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