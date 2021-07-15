День бухгалтера 2021 в Украине: прикольные поздравления в СМС и картинках

В Украине День бухгалтера отмечается ежегодно 16 июля.
Дату установили 18 июня 2004 года. Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля вступил в силу закон О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.
По традиции праздник отмечают все, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью.
Если у вас есть знакомые или близкие, которые вовлечены в эту сферу, то не забудьте их поздравить. Для этого Факты ICTV создали прикольные поздравления в картинках и СМС.
Желаю мира, радости, достатка.
Пусть будет все на свете гладко.
Здоровье крепкое желаю сохранить.
И в плюс баланс всегда сводить.
Ум и такт, краса, уменье —
Прелесть вы! Во всем баланс.
Множить счастья начисленье
Во стократ судьбе для вас,
И пусть так, чтоб смех раскатом,
На столах — балык, икра,
Позволяет жить зарплата
Вам всегда, бухгалтера!
Ты веришь в числа, не в слова,
Бухгалтер — чудо-голова!
В расчетах будь точнее всех,
Крепи свой жизненный успех!
Гению цифр, 1С посвящается:
Каждый, кто знает вас, сразу влюбляется,
Вы же красивы, честны и умны,
Без вас был бы хаос с деньгами страны,
Фирмы вас любят, компании тоже,
Жить без бухгалтера бизнес не сможет,
Пусть растет прибыль и ваше признание,
Сбудутся все поскорее желанья!