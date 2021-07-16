16 июля в Украине отмечается профессиональный праздник – День бухгалтера. Традиционно в этот день во всех крупных компаниях поздравляют представителей этой профессии – настоящих профессионалов своего дела.
В этот день дарят бухгалтерам тематические сувениры и организовывают фуршеты.
В День бухгалтера 2021 Факты ICTV предлагают поздравить коллег с их профессиональным праздником.
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С днем бухгалтера, коллеги!
Интереснейших задач.
Перспектив, лихих стратегий,
Планов дерзких, сил, удач.
Пусть доходы не печалят,
Смелых планов, тем, идей.
Каждый — свое дело знает,
Не сбавляйте скоростей!
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Желаю больше выходных,
Коротких будней трудовых,
Зарплат достойных, втрое выше,
И счастья в жизни выше крыши!
Дому — комфорта и тепла,
Душе — порядка и добра,
А телу — красоты, здоровья,
Блаженствовать где-то у моря!
Любви великой и удачи
Во всех делах, никак иначе,
Жить полной жизнью, для себя.
Всех с Днем бухгалтера, друзья!
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Всю нашу бухгалтерию
Сегодня поздравляю,
Удачи и везения,
Коллеги, вам желаю!
В работе всем терпения
И горестей не знать,
Чтоб было настроение
Всегда на цифру пять!
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Я желаю вам, коллеги,
Чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый миг работы
Только радость приносил.
Быть надеждой, быть оплотом,
Быть расчетам точно в срок
И покоя вам желаю
Ежедневно хоть часок.
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Цифры, цифры, дебет, кредит,
Снова цифры, бухучет.
В сутки времени нехватка —
Кто бухгалтер, тот поймет!
Эх, коллеги, нам терпения
Остается пожелать,
Чтоб баланс был безупречным,
Аудит ему под стать.