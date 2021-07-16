16 июля в Украине отмечается профессиональный праздник – День бухгалтера. Традиционно в этот день во всех крупных компаниях поздравляют представителей этой профессии – настоящих профессионалов своего дела.

В этот день дарят бухгалтерам тематические сувениры и организовывают фуршеты.

В День бухгалтера 2021 Факты ICTV предлагают поздравить коллег с их профессиональным праздником.

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С днем бухгалтера, коллеги!

Интереснейших задач.

Перспектив, лихих стратегий,

Планов дерзких, сил, удач.

Пусть доходы не печалят,

Смелых планов, тем, идей.

Каждый — свое дело знает,

Не сбавляйте скоростей!

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Желаю больше выходных,

Коротких будней трудовых,

Зарплат достойных, втрое выше,

И счастья в жизни выше крыши!

Дому — комфорта и тепла,

Душе — порядка и добра,

А телу — красоты, здоровья,

Блаженствовать где-то у моря!

Любви великой и удачи

Во всех делах, никак иначе,

Жить полной жизнью, для себя.

Всех с Днем бухгалтера, друзья!

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Всю нашу бухгалтерию

Сегодня поздравляю,

Удачи и везения,

Коллеги, вам желаю!

В работе всем терпения

И горестей не знать,

Чтоб было настроение

Всегда на цифру пять!

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Я желаю вам, коллеги,

Чтоб на все хватило сил,

Чтобы каждый миг работы

Только радость приносил.

Быть надеждой, быть оплотом,

Быть расчетам точно в срок

И покоя вам желаю

Ежедневно хоть часок.

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Цифры, цифры, дебет, кредит,

Снова цифры, бухучет.

В сутки времени нехватка —

Кто бухгалтер, тот поймет!

Эх, коллеги, нам терпения

Остается пожелать,

Чтоб баланс был безупречным,

Аудит ему под стать.