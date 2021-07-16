Ежегодно в Украине День бухгалтера отмечают 16 июля. В этот день стоит поздравить всех, кто связан с бухгалтерской, экономической и аудиторской деятельностью.

Официально День бухгалтера начали отмечать в 2004 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма учредил этот праздник.

Профессию бухгалтера уважают во всем мире, поскольку ежедневная работа с финансовыми документами требует много сил, времени и энергии.

О престиже этой профессии свидетельствует также и наличие Международного дня бухгалтера, который отмечается 10 ноября.

В этот день стоит поздравить знакомых, работающих в бухгалтерской отрасли. По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бухгалтера в стихах и прозе.

* * *

Опять бумаг у вас уж кипа,

Опять уж дел невпроворот.

Но вот вино в бокал налито —

День бухгалтерии идет!

Мы поздравляем вас сердечно,

Пусть ваши сбудутся мечты,

Расчеты будут пусть не вечны,

А на столах стоят цветы!

* * *

Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты —

Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,

Про расход и про доход,

В День бухгалтера финансы

Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться

И спокойно отмечать!

* * *

Чтоб бухгалтером работать,

Нужно многое познать:

Как счета вести сначала,

Как расчеты принимать.

Ведь ответственность большая

На твоих плечах лежит,

Мы лишь в этот день желаем

Пусть жизнь и дальше так бежит!

Чтоб без ошибок однозначно

Справлялся ты и дальше со своей работкою удачно!

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* * *

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров,

Пусть бухгалтер каждый в мире

Будет счастлив и здоров,

Им желаем мы успехов,

Уваженья от коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!

***

Поздравить вас любой готов,

Во Всемирный День Бухгалтеров!

Желаем сдать ваши отчеты,

Чтоб никогда не быть в пролете,

И чтобы личный ваш баланс,

Всегда лишь радовал бы вас.

Себе зарплату в миллионах начислять,

О кризисе не знать и не слыхать,

И чтоб налоговый агент,

Вручал не штраф, а комплимент!

***

Поздравляю с Международным днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!

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