День бухгалтера 2021 в Украине: поздравления в картинках

День бухгалтера в Украине ежегодно отмечают 16 июля. В 2021 году эта дата пришлась на пятницу.

Именно в этот день в 1999 году украинский парламент поддержал закон о бухучете в стране, поэтому дата профессионального праздника выбрана не случайно.

Ко всему прочему, осенью, 10 ноября, празднуют Международный день бухгалтерии. Осеннюю дату отмечают работники не только этой отрасли, но и аудиторы.

В этот день фирмы поздравляют своих работников и дарят подарки. В некоторых компаниях даже выписывают премии.

Если в вашей семье или среди друзей есть бухгалтер – не забудьте поздравить его с праздником открыткой или СМС.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках ко Дню бухгалтера.

В календаре на июль 2021 много профессиональных дат. Например, 18 июля отмечают День металлурга, 25 июля — День работников торговли, 26 июля — День парашютиста.

Полный список праздников в июле 2021 — смотрите на Фактах ICTV.