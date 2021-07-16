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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

День бухгалтера 2021: поздравления в картинках для Viber

день бухгалтера

Традиционно 16 июля в Украине отмечают День бухгалтера. Сегодня стоит поздравить всех, кто связан с этой профессией.

Бухгалтерская деятельность очень почитается во всем мире, поскольку работа с финансовыми документами требует много сил, времени и энергии.

Официально День бухгалтера начали отмечать в 2004 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал специальный указ об учреждении праздника.

В этот день в крупных компаниях принято отмечать лучших работников тематическими сувенирами. Также для профессионалов бухгалтерского дела устраивают праздничные фуршеты.

Сегодня не забудьте поздравить своих коллег, знакомых и тех, кто связан с бухгалтерской, экономической и аудиторской деятельностью.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие картинки для Viber с Днем бухгалтера.

День бухгалтера в Украине: поздравления в картинках для Viber (Вайбер) День бухгалтера в Украине: поздравления в картинках для Viber (Вайбер) День бухгалтера в Украине: поздравления в картинках для Viber (Вайбер) День бухгалтера в Украине: поздравления в картинках для Viber (Вайбер) День бухгалтера в Украине: поздравления в картинках для Viber (Вайбер)

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