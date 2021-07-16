Кабмин планирует перенести два рабочих дня в 2022 году

Кабинет министров Украины подготовил проект распоряжение О переносе рабочих дней в 2022 году.

Таким образом на 8 марта и День Конституции украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

Согласно документу, размещенному на сайте Федерации профсоюзов Украины, Кабмин предлагает в 2022 году перенести такие рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Это касается предприятий, учреждений и организаций, которые имеют пятидневную рабочую неделю с двумя выходными в субботу и воскресенье.

Таким образом в украинцев дважды будет четыре выходных подряд: с 5 по 8 марта. А также с 25 до 28 июня.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.

Согласно документу, проект акта разработан с целью создания благоприятных условий для рационального использования рабочего времени, а также заблаговременного планирования гражданами своего отдыха.