Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Германия отменяет ограничения на въезд украинцев — дата

аеропорт українці

Согласно рекомендации ЕС, правительство Германии с 18 июля отменяет все ограничения на въезд для граждан Украины.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время пересечения границы Германии надо показать один из трех документов — отрицательный тест на коронавирус, свидетельство о полной вакцинации или о выздоровлении.

Кулеба напомнил, что с июня Германия уже была открыта для полностью вакцинированных украинцев.

 

15 июля Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для граждан Украины и еще 22 стран.

Каждые две недели список будут пересматривать. Если в той или иной стране ухудшится эпидемическая ситуация, ее исключат из списка.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка