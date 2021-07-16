Согласно рекомендации ЕС, правительство Германии с 18 июля отменяет все ограничения на въезд для граждан Украины.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время пересечения границы Германии надо показать один из трех документов — отрицательный тест на коронавирус, свидетельство о полной вакцинации или о выздоровлении.

Кулеба напомнил, что с июня Германия уже была открыта для полностью вакцинированных украинцев.

????????Німеччина вже була відкрита з червня для повністю вакцинованих українців. А вже з 18 липня, згідно з рекомендацією Ради ЄС, скасовує всі обмеження на в’їзд з України. На в’їзді:

➡️негативний тест

або

➡️свідоцтво повної вакцинації чи одужання Деталі⤵️https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 16, 2021

15 июля Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для граждан Украины и еще 22 стран.

Каждые две недели список будут пересматривать. Если в той или иной стране ухудшится эпидемическая ситуация, ее исключат из списка.