Полнолуние в августе 2021 украинцы смогут наблюдать в конце месяца — 22 числа около 20.25. Это будет воскресенье, 14-й лунный день, светило будет находиться в знаке Водолей.

Часто полнолуние влияет на общее самочувствие и сон. Люди могут быть эмоциональными, чувствительными или подавленными.

Несмотря на то, что полная луна влияет на все живое на земле, 14-й лунные день считается благоприятным для любых начинаний.

Астрологи советуют в полнолуние в августе зaнимaться бытовыми вoпpocами или реализовать давно отложенные планы, однако перед этим хорошо их обдумать и взвесить. Также лучше не общаться с руководством и не говорить об увольнении в этот день.

Если есть возможность, то в эти сутки хорошим решением будет побыть в кругу семьи и расслабиться. Кроме того, 22 августа припадает на воскресенье, а это день, когда миром управляет солнце.

Лунный календарь 2021

В 2021 году по лунному календарю предусмотрено много благоприятных и продуктивных дней. Например, наиболее хорошие дни в августе — 16, 18 и 28 числа.

Полный лунный календарь на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.