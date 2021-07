Акции американской компании Tesla Inc. стали менее коррелированными в сравнении с акциями крупных технологических компаний США. Возможно это связано с биткоином.

Акции Tesla в сравнении с индексом Nasdaq 100 упали с 0,83 до 0,14. За период с 17 июня по 14 июля.

Снижение также наблюдается между акциями компании EV и индексом NYSE FANG +, который включает в себя Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. и Netflix Inc.

— Tesla тесно связана с техногигантами мегаполисов, но в последнее время эта связь почти исчезла. Когда я спрашиваю у окружающих о причинах, то все вспоминают скандал с биткоином, и как он будет учитываться, когда они сообщат о доходах, — сказал стратег по деривативам RBC Capital Markets Эми Ву Сильверман.

О своих доходах Tesla сообщит 26 июля.

Зимой компания заявила об инвестициях в биткойн на сумму $1,5 млрд после положительных слов Илона Маска о криптовалюте. После он поменял свою позицию и начал критиковать валюту, поскольку она приносит вред экологии.

В этом месяце акции Tesla упали почти на 4%, а индекс Nasdaq 100 вырос более чем на 2%.