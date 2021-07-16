17 июля православные чтят память трех Андреев – Налива, Святителя и Боголюбского.
Последний был русским князем и создал праздник Покрова Богородицы.
В народе праздник 17 июля называется Андреев день.
Издавна люди говорили, что на Андрея овес до половины дорос. Если растет он плохо, то не следует рассчитывать на богатый урожай.
А еще в этот день ждали сильных дождей, которые благоприятно влияли на будущий урожай.
Именины празднуют: Андрей, Богдан, Василий, Федор, Георгий, Николай, Марк, Арсений, Мария, Ольга, Александра, Анастасия.
Также 17 июня в Украине отмечается День этнографа.
Народные приметы и традиции
- Считалось, что погода 17 июля такая же, какой будет 11 августа.
- Желтые листья на деревьях – к ранней осени.
- Безоблачное ночное небо и четкая Луна – к хорошему урожаю.
- Дневная жара – вскоре погода ухудшится.
- Много пчел – к холодной зиме.
Что нельзя делать
- Традиционно в этот день нельзя рано ложиться спать.
- Ссориться и провоцировать конфликты.
- Покупать дорогие или важные вещи.
Этот день в истории
- 1453 – битва при Кастийоне, которая ознаменовала завершение Столетней войны между французами и англичанами.
- 1775 – открытие первого в мире военного госпиталя в США.
- 1791 – массовый расстрел сторонников революции на Марсовом поле в Париже.
- 1793 – публичная казнь Шарлотты Корде, которая убила одного из самых одиозных лидеров Французской революции Жана Поля Марата.
- 1917 – расстрел мирной демонстрации солдат и рабочих в Петрограде.
- 1918 – расстрел царской семьи последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге.
- 1941 – присоединение Галичины к Генеральному губернаторству Третьего Рейха.
- 1942 – начало Сталинградской битвы.
- 1945 – начало Потсдамской конференции глав государств-победителей Второй мировой войны.
- 1973 – свержение монархии в Афганистане.
- 1997 – ратификация Украиной Европейской конвенции по правам человека.
- 2014 – крушение пассажирского самолета Boeing 777 на Донеччине, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек.
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