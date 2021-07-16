17 июля православные чтят память трех Андреев – Налива, Святителя и Боголюбского.

Последний был русским князем и создал праздник Покрова Богородицы.

В народе праздник 17 июля называется Андреев день.

Издавна люди говорили, что на Андрея овес до половины дорос. Если растет он плохо, то не следует рассчитывать на богатый урожай.

А еще в этот день ждали сильных дождей, которые благоприятно влияли на будущий урожай.

Именины празднуют: Андрей, Богдан, Василий, Федор, Георгий, Николай, Марк, Арсений, Мария, Ольга, Александра, Анастасия.

Также 17 июня в Украине отмечается День этнографа.

Народные приметы и традиции

Считалось, что погода 17 июля такая же, какой будет 11 августа.

Желтые листья на деревьях – к ранней осени.

Безоблачное ночное небо и четкая Луна – к хорошему урожаю.

Дневная жара – вскоре погода ухудшится.

Много пчел – к холодной зиме.

Что нельзя делать

Традиционно в этот день нельзя рано ложиться спать.

Ссориться и провоцировать конфликты.

Покупать дорогие или важные вещи.

Этот день в истории

1453 – битва при Кастийоне, которая ознаменовала завершение Столетней войны между французами и англичанами.

1775 – открытие первого в мире военного госпиталя в США.

1791 – массовый расстрел сторонников революции на Марсовом поле в Париже.

1793 – публичная казнь Шарлотты Корде, которая убила одного из самых одиозных лидеров Французской революции Жана Поля Марата.

1917 – расстрел мирной демонстрации солдат и рабочих в Петрограде.

1918 – расстрел царской семьи последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге.

1941 – присоединение Галичины к Генеральному губернаторству Третьего Рейха.

1942 – начало Сталинградской битвы.

1945 – начало Потсдамской конференции глав государств-победителей Второй мировой войны.

1973 – свержение монархии в Афганистане.

1997 – ратификация Украиной Европейской конвенции по правам человека.

2014 – крушение пассажирского самолета Boeing 777 на Донеччине, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек.

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