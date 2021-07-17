День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год, в частности, 17 июля. Имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение и переводится как основательница.
Обладательницы этого имени имеют искренний характер и готовы прийти на помощь. Также Татьяны всегда достаточно эмоциональны, поэтому могут постоять не только за себя, но и своих близких.
Они практичны, принципиальны и всегда стремятся быть лидерами. Святой заместитель всех девушек и женщин с этим именем — древнеримская великомученица Татьяна.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках с днем ангела Татьяны. Поздравьте своих знакомых с этой праздничной датой.
Поздравления для Татьяны в открытках
Поздравления с днем ангела Татьяны в СМС и стихах
С днем Ангела-хранителя
Татьяну поздравляем!
Счастья бесконечного
И радости желаем.
Будь игривой и открытой
Чаще улыбайся.
Влюбляйся, весело живи
И миром наслаждайся!
***
Если скажут: Женщина сильная —
Татьяна, это о тебе!
Я хочу, чтоб была ты счастливою,
Чтоб добро воцарилось в судьбе!
В именины прими сердечные
Поздравления и признанья!
Радость пусть будет бесконечною,
Воплощая твои желанья!
***
Желаю быть от счастья пьяной
В день именин тебе, Татьяна,
Красивой самой оставайся,
Люби и чаще улыбайся,
Имей ты к жизни аппетит —
Пусть будет пусть любой открыт
Такой красавице, как ты,
Пусть исполняются мечты!