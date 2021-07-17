В Украине около 5 тыс. музеев, благодаря которым можно узнать больше о традициях и культуре нашей страны.
Ко Дню независимости 2021 у украинцев будет четыре выходных, а значит уже сейчас можно планировать отдых.
Факты ICTV собрали 30 музеев Украины, в которых нужно побывать каждому.
Памятник-музей Киевская крепость
Вторая по величине земляная крепость в мире и самая большая в Европе, которая появилась в ХІХ веке и изначально называлась Новой Печерской крепостью. В свое время она была тюрьмой для политзаключенных, складом для боеприпасов, госпиталем и оборонительным сооружением.
Основной фонд музея составляет 17 тыс. экспонатов — мундиры, оружие, схемы, письма, документы, карты, знаменитая карета смертников, в которой осужденных везли на казнь. А также камеры и карцер, в которых держали пленных в те времена.
Адрес: г. Киев, ул. Госпитальная, 24 А.
Цена: комплексный билет к музейным экспозициям — 60 грн.
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне
Один из самых крупных музеев Украины, который насчитывает более 400 тыс. экспонатов. Главная ассоциация с ним — 102-метровый монумент Родина-мать.
Большая чаша Вечного огня, выставка военной и послевоенной техники, аллея городов-героев, а также ряд скульптурных композиций — все это можно увидеть на территории мемориального музея.
Адрес: г. Киев, ул. Лаврская, 24.
Цена: взрослый — 50 грн, студенческий — 30 грн, школьный — 10 грн. Обзорная экскурсия — 150 грн.
Музей-заповедник Золочевский замок
Золочевский замок — историко-архитектурная памятка XVII века национального значения, которая служила крепостью, королевской резиденцией, барской усадьбой, тюрьмой и учебным заведением. Сейчас это отделение Львовской картинной галереи.
В замковом комплексе два дворца — Королевский и Китайский. В них можно ознакомиться с образцами стилизованных предметов интерьера XVII-XVIII веков, живописными копиями произведений европейских художников, рыцарскими орденами. Также представлено искусство стран Востока.
Адрес: г. Золочев (Львовская область), ул. Тернопольская, 5.
Цена: взрослый билет — 90 грн, школьный — 20 грн.
Национальный художественный музей Украины
Один из старейших и самых больших музеев в Украине, основанный в XIX веке.
В нем собрано около 40 тыс. экспонатов — уникальная коллекция произведений украинской живописи, скульптуры и иконописи от XII—ХХ веков.
В данный момент музей закрыт из-за плохого технического состояния здания, но надеемся, что скоро он вновь откроет свои двери для посетителей.
Адрес: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 6.
Цена: взрослый билет — 40 грн, школьный — 10 грн.
Музей национальной архитектуры и быта Пирогово
Музей под открытым небом, в котором расположен архитектурно-ландшафтный комплекс всех историко-этнографических регионов Украины.
Посетив его, можно переместиться во времени в Среднее Приднепровье, Полтавщину и Слобожанщину, Полесье, Подолье, Юг Украины, Карпаты, Ярмарочное поле и другие места.
Также Пирогово станет прекрасным местом для отдыха. На территории музея есть многочисленные рестораны.
Стоит отметить, что на время карантина интерьеры закрыты для осмотра.
Адрес: г. Киев, ул. Академика Тронько, 1.
Цена: взрослый билет — 80 грн, детский 6-9 лет — 20 грн, 10-17 лет — 40 грн.
Музей космонавтики им. Сергея Королева
Музей космонавтики состоит из двух зданий — Мемориальный дом-музей академика Королева и здание экспозиции Космос.
В музее хранятся коллекции космического направления — образцы космической техники, оборудование, снаряжение космонавтов, предметы быта с космической символикой, нумизматика и другое. Также представлена мебель, личные вещи и документы семьи Королевых.
В музее находятся макеты — Луноход-2, корабль Союз, спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции Венера-15 и другие.
Адрес: г. Житомир, ул. Дмитриевская, 2.
Цена: взрослый билет — 30 грн, детский — 20 грн.
Музей медуз
Уникальная коллекция медуз в аквариумах завораживает. Тут можно узнать о продолжительности их жизни, какие из них опасные и ядовитые, а также много других интересных фактов.
Экспозиций в музее немного, но они часто обновляются.
Адрес: г. Киев, ул. Крещатик, 7.
Цена: детям до пяти лет — бесплатно, от 5 лет до 17, а также студентам — 130 грн, взрослым — 150 грн.
Музей Гуцульской магии
Название этого музея говорит само за себя. Это необычное место, которое приоткроет занавесу мистики прошлого. Также в нем представлены ценные экспонаты, которые возвращают нас в прошлое и показывают, как трудно было жить без официальной медицины.
Адрес: пгт Верховина, Ивано-Франковская область, ул. Жабьевский поток, 66 А.
Цена: 25 грн.
Victoria Museum
Музей для тех, кто любит моду и стиль. В нем представлены одежда и аксессуары, посвященные городской моде 1830-1920 годов.
Адрес: г. Киев, Бутышев переулок, 23.
Цена: взрослый — 130 грн, школьный и студенческий — 65 грн.
Мамаева Слобода
Музей под открытым небом Мамаева Слобода — настоящее казацкое поселение XVII-XVIII веков.
В нем представлены 98 построек народного типа — усадьба сотника, мастерская кузнеца и гончара, нелегкий быт казаков-оруженосцев, деревянная церковь и другое. На территории музея также есть животные, которых можно кормить, и озеро, в котором водятся черепахи и рыба.
Здесь часто проходят народные гуляния, которые в точности отображают события тех времен.
Адрес: г. Киев, Донца, 2.
Цена: 150 грн.
Замок-музей Радомышль
Замок Радомышль расположен в ландшафтном парке. Внешний вид замка завораживает, а в его залах находится единственный в Украине Музей украинской домашней иконы.
Также там представлены оригинальные старинные фотографии, коллекция утюгов, предметы старины, деревянные скульптуры, антикварные люстры, картины и мебель.
Адрес: г. Радомышль, ул. Плетенецкая, 15.
Цена: взрослый — 150 грн, льготный — 70 грн, детский — 60 грн.
Музей тяжелой бомбардировочной авиации
В этом музее собрали ряд самолетов, крылатых ракет и авиационных бомб. В том числе единственный в мире музейный образец самолета Ту-160 и единственный в Украине самолет Ту-95МС.
Адрес: г. Полтава, ул. Александра Засядько, 1.
Цена: от 60 до 200 грн.
Музей Ханенко
В музее презентуются самые значительные коллекции искусства Европы, Азии и древнего мира. Но основное — художественное собрание выдающихся украинских коллекционеров Богдана и Варвары Ханенко.
В целом фонд музея включает более 25 тыс. предметов. Около 1 тыс. выбранных артефактов экспонируется постоянно.
Адрес: г. Киев, ул. Терещенковская, 15.
Цена: от 25 грн до 120 грн.
Национальный музей Чернобыль
Музей, который передает историю Чернобыльской ядерной катастрофы, заставляет задуматься и осознать ее масштабы.
Адрес: г. Киев, переулок Хорива, 1.
Цена: детский — 12 грн, взрослый — 24 грн.
Одесский археологический музей Национальной академии наук Украины
Основной фонд музея составляют 170 тыс. экспонатов — собрание археологических источников по древней истории Юга Украины от каменного века до средневековья.
Также представлены коллекции древностей из Кипра, Египта, Греции, Италии.
Адрес: г. Одесса, ул. Ланжероновская, 4.
Цена: взрослый билет — 100 грн, детский и студенческий — 50 грн.
Одесский музей кино
В Музее кино и одесской киноиндустрии представлено более 12 тыс. экспонатов. Среди них — собрание уникальных материалов по истории одесского кинематографа, рукописей, эскизов, фотографий, костюмов, раритетной кинотехники и другого.
Адрес: г. Одесса, ул. Французский бульвар, 33.
Цена: взрослый — 150 грн, детский — 120 грн.
Львовский исторический музей
Для тех, кто интересуется историей и любит древность и раритет. Музей насчитывает 370 тыс. единиц хранения. В нем есть все — от живописи до оружия.
Адрес: г. Львов, площадь Рынок, 6.
Цена: от 5 грн — льготный до 50 грн — взрослый.
Национальный музей-усадьба Н.И.Пирогова
Музей, посвященный хирургу и ученому Николаю Пирогову. Там можно увидеть дом, в котором жил Пирогов, экспозицию о его жизни и деятельности, музей-аптеку с интерьерами приемной и операционной ученого.
Также на территории музея есть церковь-некрополь, где покоится забальзамированное тело Пирогова, и мемориальный парк, в котором он сажал деревья.
Адрес: г. Винница, ул. Пирогова, 155.
Цена: от 10 грн до 80 грн, в зависимости от экспозиции и возраста.
Национальный музей авиации Украины им. О.К.Антонова
Музей авиации находится под открытым небом и представляет экспозицию почти 70 самолетов и вертолетов.
Там есть на что посмотреть: от регионального пассажирского судна до истребителя. Можно не только насладиться огромной техникой, но и сделать красивые фотографии около нее.
Адрес: г. Киев, ул. Медовая, 1.
Цена: взрослый — 100 грн, студенты, школьники, пенсионеры — 60 грн, дети до семи лет — бесплатно.
Национальный заповедник Хортица
Самый большой остров на Днепре — 23,5 кв. м. На Хортице можно увидеть Запорожскую Сечь, святилище, скифский стан, Музей судоходства, Музей пространства и многое другое.
Кроме того, там можно взять разнообразные экскурсии, например, теплоходом вокруг острова, ночную или велосипедную.
Адрес: г. Запорожье, ул. Старого Редута,9.
Цена: стоимость билета зависит от выбора экспозиции.
Музей истории туалета
То, чем безусловно пользуется каждый из нас. В экспозиции музея представлены антикварные аутентичные экспонаты, тематические реплики и макеты объектов туалетной культуры. А также самая большая в мире коллекция сувенирных унитазов.
Адрес: г. Киев, ул. Рыбальская, 22.
Цена: полный билет — 120 грн, льготный — 60 грн.
Музей воды
Вода — это жизнь и необходимость для каждого из нас. В музее расскажут обо всем, что связано с ней. Там можно увидеть миниатюрный ливень с грозой, разнообразные фонтаны, и даже проложить речное русло.
Само здание музея — это водонапорная башня, которая является одной из самых старых в Украине.
Адрес: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 1 В.
Цена: взрослый билет — 80 грн, детский — 60 грн, до 6-ти лет — бесплатно.
Музей фотоиллюзий
Побывать на обложке Forbes, полазить с пандами на бамбуке, спастись от акулы или оказаться в центре событий извержения вулкана? Легко. Музей фотоиллюзий создан для оригинальных фотографий, которыми вы точно удивите своих подписчиков.
Адрес: г. Киев, ул. Сагайдачного, 41, г. Харьков, ул. Клочковская, 3.
Цена: 140 грн — 160 грн.
Музей пивоварения
В этом музее можно узнать все, что связано с историей пивоварения, увидеть древние пивные бутылки, кружки из разных стран Европы, бочки для перевозки пива и рецептурные книги конца XIX века.
Также гости экспозиции могут окунуться в процесс пивоварения и создать собственный сорт пива.
Адрес: г. Львов, ул. Клепаровская, 18.
Цена: от 60 грн — льготный до 270 грн — семейный (двое взрослых и двое детей старше 12 лет).
Музей популярной науки и техники Експериментаниум
Место, где наука становится интересной. Експериментаниум — это учебно-развлекательный центр для детей и взрослых. Постоянная экспозиция насчитывает более 300 интерактивных экспонатов, посвящених механике, оптике, электричеству, магнетизму и акустике.
Посетители собственноручно могут построить мост, понаблюдать за зарождением торнадо, создать молнию, заставить летать магнит и даже заглянуть в бесконечность.
Адрес: г. Киев, проспект Степана Бандеры, 6.
Цена: от 185 грн до 810 грн, дети до трех лет — бесплатно.
Музей в темноте Три после полуночи
Особенность этого музея заключается в том, что абсолютно все экскурсии проходят в полной темноте и в сопровождении незрячих гидов.
Постоянная экскурсия Прогулка в темноте — это пять разных комнат, которые воспроизводят места из нашей жизни — со звуками, запахами и обустройством. Также посетители могут ознакомиться со шрифтом Брайля, поиграть в специальные шашки и угадать предметы на ощупь.
Адрес: г. Киев, ул. Олеся Гончара, 45 В.
Цена: от 800 грн за экскурсию для группы до четырех человек.
Музей D.S. Секретная аптека
В подвале, в котором расположен интерактивный музей, когда-то находилась тайная фармацевтическая лаборатория. Здесь посетители не только познакомятся с аптекарем, но и станут свидетелями химических экспериментов, а также услышат истории об алхимиках.
В музее не только можно посетить регулярные экскурсии, но и заказать специальные, например, уроки с тайным аптекарем.
Адрес: г. Львов, площадь Соборная, 1.
Цена: от 30 грн — детский билет до 1100 грн за экскурсию для группы из 15 человек.
Музей игрушки
Музей игрушки — это место, в котором живет детство. Здесь представлены украинские и советские игрушки, а также эксклюзивная коллекция кукол.
Особенные раритеты — действующая модель паровой машины, первая искусственная елка из куриных перьев и железная дорога 1954 года.
Адрес: г. Киев, Кловский спуск, 8.
Цена: 20-30 грн, детям до пяти лет — бесплатно.
Музей техники Богуслаева
Современный музей, в котором представлены обширные коллекции самолетов, военного транспорта и винтажных мотоциклов.
Адрес: г. Запорожье, ул. Феликса Мовчановского, 27.
Цена: 5-10 грн.
Музей Киев в миниатюре
Хотите почувствовать себя Гулливером? Отправляйтесь в музей Киев в миниатюре. В нем представлены главные улицы и строения столицы — Крещатик, Майдан Независимости, Северный мост, Киево-Печерская лавра и многое другое. Все экспонаты являются точными копиями больших столичных оригиналов в масштабе 1:33.
Адрес: г. Киев, Броварской проспект, 9 В.
Цена: взрослый — 100 грн, семейный — 200 грн, школьный и студенческий — 50 грн, детям до 6-ти лет — бесплатно.
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