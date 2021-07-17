18 июля отмечается праздник посвященный бывшему президенту ЮАР Нельсону Манделе. Дата отмечается на международном уровне и была учреждена Генассамблеей ООН в 2009 году.

Какой сегодня праздник

18 июля – дата рождения лидера ЮАР и самого известного борца за права человека.

Праздник был создан в знак благодарности за его вклад для мира.

Также сегодня празднуют Афанасьев день. В эту дату чтят память Афанасия Афонского.

Приметы на 18 июля

Луна в небе видна — к богатому урожаю

Большая и туманная луна – к плохой погоде

Яркая луна — к похолоданию, без осадков.

Что нельзя делать 18 июля

Спать

Злиться

Сплетничать

Делать ремонт

Именины на 18 июля

В воскресенье, 18 июля, именины отмечают владельцы таких имен: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

В Украине ежедневно отмечаются разные церковные праздники. Ключевым в церковном календаре традиционно является Пасха, от которой зависят даты переходящих праздников.