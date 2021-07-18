День металлурга 2021 в Украине: поздравления в открытках

День металлурга 2021 в Украине отмечают 18 июля. Ежегодно эта дата приходится на третье воскресенье июля.

Начиная с 1957 года, День металлурга отмечают представители разных профессий — сталевары, кузнецы, доменщики и даже горняки.

В торжествах принимают участие все, кто имеет отношение к металлургии, вне зависимости от занимаемой должности. Среди них и сотрудники трубопрокатных, метизных заводов, снабжающих предприятий. Также праздник считают своим преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений, направлением которых является переработка и получение изделий из металла.

Поздравления с Днем металлурга в открытках собрали Факты ICTV.