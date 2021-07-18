18 июля в Украине отмечают День металлурга – профессиональный праздник работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Ежегодно дата празднования отличается — третье воскресенье июля.
Если среди ваших близких или друзей есть мужественные люди, добывающие руду или выплавляющие сталь, не забудьте их поздравить, поскольку они вносят немалый вклад в экономику нашей страны.
Поздравления с Днем металурга в СМС и стихах подготовили Факты ICTV.
***
Жарче июльского солнца
Печет раскаленный металл,
Закаляя характер и нервы.
У домны мужчиной ты стал!
Здесь трудно остаться слабым,
И забыть о тяготах долга.
Тебя от души поздравляем
С праздником, Днем металлурга!
***
Вы повелеваете
Металлом и огнем,
Вам в День металлурга
Мы поздравления шлем.
Желаем, чтобы в горнах
Огонь не угасал,
Огненной рекой
Лился чтоб металл.
Добром, любовью, счастьем
Пусть будет жизнь полна,
Своими металлургами
Гордится пусть страна.
***
Поздравляю, металлурги!
Счастья и успехов вам,
Мы виват кричим сегодня
Все прекрасным мастерам.
Плавится металл пускай,
Отрасль — только процветает
И доход, ребята, ваш
Пусть в размере прибавляет.
***
Плавится в котле руда —
Итог тяжелого труда.
Нынче праздник не сморчков —
Настоящих мужиков!
Металлург — звучит богато,
Такой же будет пусть зарплата.
Сталь льют, прутья гнут в дугу,
У них нет слова “не могу”.
Мы про вас не забываем,
Здоровья крепкого желаем.
От лица народных масс —
С праздником, рабочий класс!
***
Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!