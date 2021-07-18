18 июля в Украине отмечают День металлурга – профессиональный праздник работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Ежегодно дата празднования отличается — третье воскресенье июля.

Если среди ваших близких или друзей есть мужественные люди, добывающие руду или выплавляющие сталь, не забудьте их поздравить, поскольку они вносят немалый вклад в экономику нашей страны.

Поздравления с Днем металурга в СМС и стихах подготовили Факты ICTV.

***

Жарче июльского солнца

Печет раскаленный металл,

Закаляя характер и нервы.

У домны мужчиной ты стал!

Здесь трудно остаться слабым,

И забыть о тяготах долга.

Тебя от души поздравляем

С праздником, Днем металлурга!

***

Вы повелеваете

Металлом и огнем,

Вам в День металлурга

Мы поздравления шлем.

Желаем, чтобы в горнах

Огонь не угасал,

Огненной рекой

Лился чтоб металл.

Добром, любовью, счастьем

Пусть будет жизнь полна,

Своими металлургами

Гордится пусть страна.

***

Поздравляю, металлурги!

Счастья и успехов вам,

Мы виват кричим сегодня

Все прекрасным мастерам.

Плавится металл пускай,

Отрасль — только процветает

И доход, ребята, ваш

Пусть в размере прибавляет.

***

Плавится в котле руда —

Итог тяжелого труда.

Нынче праздник не сморчков —

Настоящих мужиков!

Металлург — звучит богато,

Такой же будет пусть зарплата.

Сталь льют, прутья гнут в дугу,

У них нет слова “не могу”.

Мы про вас не забываем,

Здоровья крепкого желаем.

От лица народных масс —

С праздником, рабочий класс!

***

Металлургов поздравляем

С самым главным вашим днем.

Пусть сопутствует удача

И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит

Только радость и успех.

Пусть работа вдохновляет,

Новых трудовых побед!