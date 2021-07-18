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Валентина Чорна |

Церковный календарь праздников на август 2021

Православна церква України

Православный календарь на август 2021 насчитывает немало важных праздников. В последний месяц лета христиане будут отмечать день пророка Ильи, Преображение Господне (Яблочный Спас) и Ореховый Спас.

Кроме этого, 14 августа начинается Успенский пост, который продлится две недели.

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Еще одна важная дата — 28 августа. В этот день православные будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы.

Православный календарь на август 2021 — список праздников

  • 1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
  • 2 августа — пророка Ильи
  • 3 августа — преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
  • 4 августа — преподобного Корнилия Переяславского
  • 5 августа — Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников
  • 6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
  • 7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
  • 8 августа — священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа
  • 9 августа — великомученика и Целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского
  • 10 августа — Смоленской иконы Божией Матери
  • 11 августа — преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
  • 12 августа — мученика Иоанна Воина
  • 13 августа — предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
  • 14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея
  • 15 августа — перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана
  • 16 августа — преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца
  • 17 августа — семи отроков Эфесских
  • 18 августа — предпразднство Преображения Господня
  • 19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас
  • 20 августа — попразднства Преображения Господня
  • 21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
  • 22 августа — собор Соловецких святых, апостола Матфея
  • 23 августа — священномученика Лаврентия
  • 24 августа — священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
  • 25 августа — преподобномучеников Белогорских
  • 26 августа — отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника
  • 27 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
  • 29 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы — Ореховый Спас
  • 30 августа — священномученика Мирона Кизичного
  • 31 августа — преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра
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Календарь неофициальных праздников на 2021 год

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